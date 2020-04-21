|
Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Источник материала: СТВ
Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить гардероб бабушкиной молодости и одеться так же. Мы решили вспомнить, что было популярно во времена СССР, и сравнить это с современной модой.
Одежда с подплечниками
Платье в горошек
Косынка
Рюши
Тени вокруг глаз
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одном модном тренде, который появился благодаря советским фильмам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)