Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы

Источник материала: СТВ

Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить гардероб бабушкиной молодости и одеться так же. Мы решили вспомнить, что было популярно во времена СССР, и сравнить это с современной модой.

Одежда с подплечниками



Фото: кадр из фильма «Служебный роман»



Фото: instagram.com/mary_hoffman.oo

Платье в горошек



Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»



Фото: instagram.com/alsou_a

Косынка



Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»



Фото: instagram.com/azaiafits

Рюши



Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»



Фото: instagram.com/lamourvintageboutique

Тени вокруг глаз



Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»



Фото: instagram.com/armanibeauty

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одном модном тренде, который появился благодаря советским фильмам.