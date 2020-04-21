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Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы

21.04.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить гардероб бабушкиной молодости и одеться так же. Мы решили вспомнить, что было популярно во времена СССР, и сравнить это с современной модой.

Одежда с подплечниками

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: instagram.com/mary_hoffman.oo

Платье в горошек

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: instagram.com/alsou_a

Косынка

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: instagram.com/azaiafits

Рюши

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: instagram.com/lamourvintageboutique

Тени вокруг глаз

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Фото: instagram.com/armanibeauty

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одном модном тренде, который появился благодаря советским фильмам.

Девушки начали надевать туфли на носки – здесь подробности.

Люди в материале: Алсу, Алиса Фрейндлих, Наталья Вавилова, Наталья Селезнёва

 
 
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Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить...
 
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