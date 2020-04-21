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Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в цехах предприятия «Славянка» и пообщался с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответил Президент и на вопросы работников.
На предложение руководства «Славянки» начать поставки продукции на экспорт Президент сразу расставил акценты: если есть излишки, то помочь другим странам мы просто обязаны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
Александр Лукашенко:
Леонид Заяц:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в цехах предприятия «Славянка» и пообщался с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответил...
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