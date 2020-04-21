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Профсоюзы поддержат предприятия, которые оказались в сложной экономической ситуации

21.04.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы поддержат предприятия, которые оказались в сложной экономической ситуации

Не в стороне и профсоюзы! Они поддержат предприятия, которые оказались в сложной экономической ситуации. Речь не только о материальных выплатах, но и мерах регулирования. 

Брестский электроламповый завод – единственный в стране выпускает лампы накаливания. Несколько лет предприятие лихорадит. Из-за большой задолженности перед кредиторами не хватало средств на закупку комплектующих. Случались и задержки по зарплате. На помощь пришли профсоюзы. Предложили пересмотреть структуру производства. Сегодня большую часть продукции составляют традиционные лампочки. А между тем на рынке востребованы светодиодные. На них и будут делать ставку. В цехах уже идет ремонт. 

Сейчас предприятие работает в две смены. Экспорт приостановлен лишь в Россию. А в Казахстан, Туркменистан, Вьетнам объемы продаж, наоборот, растут. На треть увеличилась и зарплата. Также профсоюзы поддержали и работников предприятий, которые оказались в сложной ситуации. Созданы кассы взаимопомощи. Если у профкома нет возможности оказать помощь, можно рассчитывать на общий фонд. 

За неполный месяц людям выплатили более двух миллионов рублей. Еще около полутора миллионов направили на приобретение дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты для сотрудников предприятий и врачей. Также сегодня Брестской областной больнице переданы 2 тысячи защитных медицинских костюмов. Они закуплены за счет средств Федерации профсоюзов Беларуси. Аналогичная помощь оказана учреждениям здравоохранения в каждом областном центре.

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Не в стороне и профсоюзы! Они поддержат предприятия, которые оказались в сложной экономической ситуации. Речь не только о материальных выплатах, но и мерах...
 
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