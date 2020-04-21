|
Начало сезонов фонтанов и аттракционов в Минске отсрочат. Почему?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон фонтанов в Минске начнется позже, чем планировалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока запуск водных струй намечен на 30 апреля.
Причина всему – погода. Ночные заморозки, а днем – в районе 10 градусов. Дополнительная прохлада минчанам пока ни к чему. Однако все фонтаны готовы к запуску. К слову, в этом сезоне старт пройдет без привычной концертной программы.
Скорее всего, начало сезона работы аттракционов также отсрочат. Хотя работники уже освобождают их от защитной пленки, приводят в порядок после зимы и занимаются проверкой технического состояния.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сезон фонтанов в Минске начнется позже, чем планировалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока запуск водных струй намечен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)