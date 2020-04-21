Современные системы охраны устанавливают на белорусско-литовской границе

Источник материала: Вороновская газета





Необходимость в охране государственных рубежей появилась у человечества давно, и с этого момента эту обязанность выполняли самые ответственные и преданные люди. С течением времени способы и ресурсы улучшались и становились всё более эффективными, но и нарушители границы не отставали в изобретательности. Однако тот факт, что им вверены рубежи Родины, заставляет пограничников быть бдительными и всегда на несколько шагов впереди. Теперь, в 21 веке, им на помощь пришла цифровизация и техника. На белорусско-литовском участке границы уже не первый год идёт реализация трансграничного проекта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры – скоро проект будет завершён. Как повысится эффективность пограничной службы в связи с нововведениями и не пропадёт ли необходимость в пограничниках – узнавала съёмочная группа « Гродно Плюс».

Последние метры Беларуси на белорусско-литовской границе надёжно защищает от незаконного проникновения, кажется, сама природа. Густой лес, труднопроходимая территория. Однако пограничники ни на волю случая, ни на безынициативность нелегально пересекающих границу не полагаются, предпочитая бдительно охранять вверенные им рубежи. Сегодня им в этом помогают и служебные собаки, и видеокамеры, и контрольная полоса. Но проект по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на границе Беларуси с Литвой, финансируемый Европейским союзом в рамках трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь» позволит вывести эту работу на новый уровень. Дмитрий Павлющик, менеджер проекта по развитию телекоммуникационной структуры на границе Беларуси и Литвы:

— В рамках данного проекта предусмотрена закупка оборудования для связи – то есть, это радиостанции, возимые, переносимые – которые, к слову, уже закуплены и поступили на вооружение органов пограничной службы Республики Беларусь. Также здесь мы видим строительство волоконно-оптических линий связи – всего будет построено 14 объектов — это позволит значительно расширить и улучшить возможности Государственного пограничного комитета в обеспечении связи межу пограничными подразделениями по охране государственной границы.



Кроме того, запланировано строительство двух локально-вычислительных систем в Лиде и Сморгони – всё это, в конечном счёте, позволит усовершенствовать качество связи на границе, что, в свою очередь, повысит эффективность работы пограничной службы.





Виталий Крез, начальник управления связи Государственного пограничного комитета Беларуси:

— Благодаря реализации данного проекта мы получим серьёзную модернизацию телекоммуникационной структуры на белорусско-литовском участке границы, что позволит нам создать высокоскоростную транспортную сеть ведомств и органов пограничной службы, и реализовать интегрированное управление подразделениями государственной границы с применением всевозможных новых технических средств охраны границы.Пока что на участке мало что говорит о том, что здесь будет пролегать хорошо оснащённый рубеж государственной границы – разве что расчищенная просека и работа техники – экскаватора, трактора и кабелеукладчика – по прокладке оптоволокна – позволяют представить масштаб будущей инфраструктуры. Пока что на участке мало что говорит о том, что здесь будет пролегать хорошо оснащённый рубеж государственной границы – разве что расчищенная просека и работа техники – экскаватора, трактора и кабелеукладчика – по прокладке оптоволокна – позволяют представить масштаб будущей инфраструктуры. Дмитрий Павлющик, менеджер проекта по развитию телекоммуникационной структуры на границе Беларуси и Литвы:

— Проект сейчас на этапе реализации, и у нас ещё осталось чуть больше года для его реализации, и, соответственно, к концу проекта весь участок белорусско-литовской границы с нашей, белорусской стороны, будет оснащён современным телекоммуникационным оборудованием инфраструктурой, что позволит значительно повысить боеготовность органов пограничной службы Республики Беларусь.







Всего волоконно-оптических линий связи вдоль границы Беларуси с Литвой на белорусской стороне будет уложено порядка 390 километров. Проект в рамках трансграничного сотрудничества финансируется Европейским союзом, его стоимость – 3 миллиона 700 тысяч евро, из них 3 миллиона 300 тысяч выделяет как раз Евросоюз. Переоценить важность и значение этих изменений сложно – система связи на границе – это система управления подразделениями и важная составляющая деятельности органов пограничной службы. Нововведения, которые появятся с прокладкой волоконно-оптической линии связи, позволят облегчить работу пограничников и существенно ускорить реагирование на нарушение границ. Впрочем, какими бы совершенными ни были новые технологии, без пограничников на границе всё равно – не обойтись. Просто теперь им будет легче нести свою службу, а нелегалам – сложнее нарушить закон.

Гродно Плюс