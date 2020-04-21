Брестская транспортная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Барановичи Г., которому инкриминировали уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.





Как установлено, Г. в период с 10 января по 24 мая 2019 года, используя свидетельства о регистрации и номерные знаки от принадлежавших ему, его матери и супруге автомобилей, незаконно ввез из Республики Польша на таможенную территорию ЕАЭС через РПТО «Варшавский мост» 16 иностранных транспортных средств с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В результате таких противоправных действий бюджету причинен ущерб в сумме 135,4 тыс. рублей.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района г.Бреста назначил обвиняемому по ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде штрафа в размере 1 300 базовых величин (35,1 тыс. рублей). Кроме того, с Г. взысканы таможенные платежи на 121,7 тыс. рублей, а принадлежавший ему автомобиль конфискован в доход государства.

Справочно. Согласно ч.1 ст.46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза к таможенным платежам отнесены:

ввозная таможенная пошлина;

вывозная таможенная пошлина;

налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС;

акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС;

таможенные сборы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Служба информации прокуратуры Брестской области