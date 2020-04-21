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Брестская транспортная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей
21.04.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская транспортная
Как установлено, Г. в период с 10 января по 24 мая 2019 года, используя свидетельства о регистрации и номерные знаки от принадлежавших ему, его матери и супруге автомобилей, незаконно ввез из Республики
В результате таких противоправных действий бюджету причинен ущерб в сумме 135,4 тыс. рублей.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района г.Бреста назначил обвиняемому по ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде штрафа в размере 1 300 базовых величин (35,1 тыс. рублей). Кроме того, с Г. взысканы таможенные платежи на 121,7 тыс. рублей, а принадлежавший ему автомобиль конфискован в доход государства.
Справочно. Согласно ч.1 ст.46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза к таможенным платежам отнесены:
ввозная таможенная пошлина;
Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения, а
Служба информации прокуратуры Брестской области
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