5-летний мальчик на четырехколесном велосипеде выехал из Слуцка в сторону Минска

"Еврорадио" . Как сообщает пресс-служба милиции Минской области, наряд ДПС нашел ребенка на 108-м километре автодороги Р-23 Минск — Микашевичи. Возле велосипедиста остановились проезжавшие мимо автомобилисты и интересовались, как он оказался один на оживленной трассе, передает





Мальчика вместе с велосипедом привезли в слуцкую милицию. Сам он не смог объяснить, где живет, как зовут его родителей, назвал только свое имя — Артем. Но вскоре родители сами обратились в милицию. Выяснилось, что в семье пять детей. Они играли в ними во дворе и не заметили, как 5-летний сын куда-то уехал на велосипеде. Когда спохватились, сначала искали его на соседних улицах.





С родителями милиционеры провели профилактическую беседу. Известно, что они имеют только положительные характеристики.





В милиции подсчитали, что Артем успел проехать три километра.