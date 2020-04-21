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5-летний мальчик на четырехколесном велосипеде выехал из Слуцка в сторону Минска

21.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5-летний мальчик на четырехколесном велосипеде выехал из Слуцка в сторону Минска. На трассе его заметила женщина, которая позвонила в милицию.

Как сообщает пресс-служба милиции Минской области, наряд ДПС нашел ребенка на 108-м километре автодороги Р-23 Минск — Микашевичи. Возле велосипедиста остановились проезжавшие мимо автомобилисты и интересовались, как он оказался один на оживленной трассе, передает "Еврорадио".

Мальчика вместе с велосипедом привезли в слуцкую милицию. Сам он не смог объяснить, где живет, как зовут его родителей, назвал только свое имя — Артем. Но вскоре родители сами обратились в милицию. Выяснилось, что в семье пять детей. Они играли в ними во дворе и не заметили, как 5-летний сын куда-то уехал на велосипеде. Когда спохватились, сначала искали его на соседних улицах.

С родителями милиционеры провели профилактическую беседу. Известно, что они имеют только положительные характеристики.

В милиции подсчитали, что Артем успел проехать три километра.
 
Теги: Минск
 
 
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5-летний мальчик на четырехколесном велосипеде выехал из Слуцка в сторону Минска. На трассе его заметила женщина, которая позвонила в милицию.
 
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