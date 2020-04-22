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Обнаружены неизвестные заметки Максима Богдановича под разными псевдонимами
Источник материала: ОНТ
«Ив. Февралёв» и «М.Б.» – всё это один человек! Ранее неизвестные статьи Максима Богдановича обнаружены на страницах некогда популярной газеты. Свободный доступ к оцифрованным материалам дореволюционной периодики открыл Госархив Ярославской области. Собрание-online сегодня изучают в Минске сотрудники музея «белоруса с берегов Волги».
Что обсуждали на улицах, прежде читали в «Голосе». Появился повод вернуться к напечатанному. Номера за 1916-й – теперь в электронной подшивке. С ярославской газетой сотрудничал «Иван Февралев». Кто такой – уже знали! Ищут Богдановича на всех полосах.
Под четырьмя заметками «из портера» криптоним «М.Б.». Обычно такое «ложное» имя к рискованным статьям. Редакторам «Голоса» краснеть за известия от «Б-ч», «Ив. Ф.», «Ив. Февр.» не приходилось. Хотя Богданович-публицист менее узнаваем, чем поэт.
«Раскрыли» биографы и псевдоним «Екатерина Февралёва». Зачем Богдановичу была женская маска? Секрет пока. Литературная загадка у Песняра одна: «Максім Крыніца» – не авторская. Виленские товарищи-издатели придумали. «Голос эпохи» протестовал.
Начало XX века, тут о многих можно сказать «он же»: Тётка – Алаиза Пашкевич, Янка Купала – Иван Луцевич, Якуб Колас – Константин Мицкевич, Тишка Гартный – Змитер Жилунович. 1907-й год, «Максім Б-віч» – дебютный никнейм под рассказом «Музыка» в газете «Наша Ніва». Имея даже не одно второе «Я», в историю мировой литературы он всё-таки вписал своё настоящее имя.
Либеральный «Голос» закрыли большевики. Причём сразу. Последний номер вышел в 1917-м. «Иван Февралёв» – происхождение неизвестно. Уж точно, всё новое – хорошо забытое старое. Повод для следующего Полного собрания сочинений Максима Книжника.
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«Ив. Февралёв» и «М.Б.» – всё это один человек! Ранее неизвестные статьи Максима Богдановича обнаружены на страницах некогда популярной газеты. Свободный доступ к...
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