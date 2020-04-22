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Обнаружены неизвестные заметки Максима Богдановича под разными псевдонимами

22.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обнаружены неизвестные заметки Максима Богдановича под разными псевдонимами

«Ив. Февралёв» и «М.Б.» – всё это один человек! Ранее неизвестные статьи Максима Богдановича обнаружены на страницах некогда популярной газеты. Свободный доступ к оцифрованным материалам дореволюционной периодики открыл Госархив Ярославской области. Собрание-online сегодня изучают в Минске сотрудники музея «белоруса с берегов Волги». 


Что обсуждали на улицах, прежде читали в «Голосе». Появился повод вернуться к напечатанному. Номера за 1916-й – теперь в электронной подшивке. С ярославской газетой сотрудничал «Иван Февралев». Кто такой – уже знали! Ищут Богдановича на всех полосах.    

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Падпісаны псеўданімам “Иван Февралевъ” пяць публікацый. Яны вельмі разнастайныя. Гэта і рэпарцёрскія нататкі пра судовае паседжанне, пра студэнцкую сталовую, небывалую гразу. Да таго ж, мы выявілі некалькі матэрыялаў, якія прысвечаны так званаму “інтымнаму тэатру”».

Под четырьмя заметками «из портера» криптоним «М.Б.». Обычно такое «ложное» имя к рискованным статьям. Редакторам «Голоса» краснеть за известия от «Б-ч», «Ив. Ф.», «Ив. Февр.» не приходилось. Хотя Богданович-публицист менее узнаваем, чем поэт.  

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «“Зритель”, “Эхо”, Rion – стаяць у нас пад пытаннем. Гэта псеўданімы, якія называе Сяргей Сцяпанавіч Каныгін, былы супрацоўнік газеты “Голас”. Справа ў тым, што з Каныгіным звязаліся, калі ён быў ужо чалавекам сталага веку, бліжэй да 80 гадоў».

«Раскрыли» биографы и псевдоним «Екатерина Февралёва». Зачем Богдановичу была женская маска? Секрет пока. Литературная загадка у Песняра одна: «Максім Крыніца» – не авторская. Виленские товарищи-издатели придумали. «Голос эпохи» протестовал.    

Начало XX века, тут о многих можно сказать «он же»: Тётка – Алаиза Пашкевич, Янка Купала – Иван Луцевич, Якуб Колас – Константин Мицкевич, Тишка Гартный – Змитер Жилунович. 1907-й год, «Максім Б-віч» – дебютный никнейм под рассказом «Музыка» в газете «Наша Ніва». Имея даже не одно второе «Я», в историю мировой литературы он всё-таки вписал своё настоящее имя.

Либеральный «Голос» закрыли большевики. Причём сразу. Последний номер вышел в 1917-м. «Иван Февралёв» – происхождение неизвестно. Уж точно, всё новое – хорошо забытое старое. Повод для следующего Полного собрания сочинений Максима Книжника. 

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Теги: Минск
 
 
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«Ив. Февралёв» и «М.Б.» – всё это один человек! Ранее неизвестные статьи Максима Богдановича обнаружены на страницах некогда популярной газеты. Свободный доступ к...
 
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