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Хватит. Западные актеры и актрисы, которых стало слишком много
Источник материала: Tut.by
Недавно мы
От каких актеров мы устали?
Джонни Депп (шесть фильмов за последние три года)
Актер, который был главным киногероем прошлого века, пытается остаться им и в веке нынешнем. Получается не очень: в каждом втором фильме Джонни продолжает исполнять роль Джека Воробья. «Алиса в Зазеркалье», дилогия «Фантастических тварей», «Мордекай» — везде одни и те же ужимки.
За душой у актера уже числятся четыре номинации на антипремию «Золотая малина», и он имеет все шансы пополнить эту коллекцию. Выход из ситуации — передохнуть, чтобы восполнить резерв актерских умений.
Тимоти Шаламе (восемь фильмов за последние три года)
Шаламе не согнать с экранов кинотеатров после выхода «Назови меня своим именем» — с 2017 года актер появился в восьми фильмах. Останавливаться, кстати, он не собирается — в 2020-м появятся три фильма с американским актером, среди которых числится экранизация легендарной «Дюны».
И роль в такой эпической картине — дополнительный повод вспомнить о том, как мы устали от Шаламе. Ладно, когда он занимает главную роль в ленте Вуди Аллена, но ведущий персонаж в фильме Дени Вильнева — это перебор. Он миловиден, робок и органично смотрится в ромкомах, а в серьезных фильмах вроде «Короля» — нет. И, как бы это ни было прискорбно, «Дюну» ждет не отважный главный герой, а слезливый парнишка — тот, от ролей которого мы бы хотели отдохнуть хотя бы годик.
Дуэйн Джонсон (11 фильмов и 1 сериал за последние три года)
«Скала» возглавил список десяти самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes — $ 89,4 млн с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Кто бы мог подумать, что образы стереотипных качков, сражающихся с монстрами и головорезами, приносят такие деньги!
Кроме того, актер никак не может расстаться с джунглями и спортивными автомобилями. В первых разворачиваются фильмы вроде «Рэмпейджа» и «Джуманджи: Зов джунглей», на вторых основана вся медиафраншиза «Форсаж». Так что Джонсон не просто злоупотребляет карикатурными ролями спасителей миров — он еще и застрял в шаблонных локациях. Мы бы попросили его оттуда выбраться, но не думаем, что наши просьбы будут услышаны: в следующем году «Скала» снимется в фильме «Круиз по джунглям».
Кого бы мы хотели видеть больше?
От каких актрис мы устали?
Марго Робби (10 фильмов и 1 сериал за последние три года)
Марго Робби — одна из ярчайших актрис нашего времени, которая почему-то начала сдавать. От фильма к фильму игра Робби становится все более вялой: она была невнятной в ленте «Конченая», скучной — в «Двух королевах», а в «Однажды… в Голливуде» Марго не продемонстрировала ничего, кроме стоп. Окончательный повод отправить актрису на «подзарядку» — фильм «Скандал», в котором она просто расплылась, никак не повлияв ни на сюжет картины, ни на зрителя.
Шарлиз Терон (7 фильмов и два сериала за последние три года)
Раньше у Шарлиз были роли, которые заставляли нас плакать («Бедная богатая девочка»), ужасаться («Монстр»), возбуждаться («Взрывная блондинка») и восхищаться («Безумный Макс: Дорога ярости»). Последние же годы мы просто недоумеваем: куда делась актриса, способная передать весь спектр эмоций, и кто эта женщина, персонажа которой забываешь через минуту после окончания киносеанса?
Терон будто бы подрастеряла хватку. Как и Марго Робби, Шарлиз снялась в вышеупомянутом «Скандале», и в нем она больше всего походит на блеклую копию самой себя. Надпись «Шарлиз Терон» на постере фильма больше не гарантирует крутого персонажа в ленте — теперь это сигнал, что в фильме появится актриса, которую не особо-то и интересуют происходящие вокруг нее события.
Дакота Джонсон (семь фильмов за последние три года)
У Дакоты Джонсон есть удивительный талант — заботливо переносить героиню «Пятидесяти оттенков серого» из фильма в фильм. За ней всегда следует шлейф эротической трилогии — даже в фильме ужасов наподобие «Суспирии». Вроде она играет разных героев, но приглядишься — и снова увидишь ту неловкую девушку с затухшим взглядом. Пора бы Дакоте отказаться от удобного образа и опереться на опыт своего бывшего отчима, Антонио Бандераса — тот не остался заложником одной роли.
Кого мы хотим видеть больше?
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Недавно мы вспоминали российских актеров и актрис, которых устали видеть в кино и сериалах. Теперь пришел черед их западных коллег.
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