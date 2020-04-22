Хватит. Западные актеры и актрисы, которых стало слишком много

Источник материала: Tut.by

Недавно мы вспоминали российских актеров и актрис, которых устали видеть в кино и сериалах. Теперь пришел черед их западных коллег. Пишите в комментариях, не хватает ли вам свежих лиц на премьерных постерах.

От каких актеров мы устали?

Джонни Депп (шесть фильмов за последние три года)





Актер, который был главным киногероем прошлого века, пытается остаться им и в веке нынешнем. Получается не очень: в каждом втором фильме Джонни продолжает исполнять роль Джека Воробья. «Алиса в Зазеркалье», дилогия «Фантастических тварей», «Мордекай» — везде одни и те же ужимки.

За душой у актера уже числятся четыре номинации на антипремию «Золотая малина», и он имеет все шансы пополнить эту коллекцию. Выход из ситуации — передохнуть, чтобы восполнить резерв актерских умений.

Тимоти Шаламе (восемь фильмов за последние три года)





Шаламе не согнать с экранов кинотеатров после выхода «Назови меня своим именем» — с 2017 года актер появился в восьми фильмах. Останавливаться, кстати, он не собирается — в 2020-м появятся три фильма с американским актером, среди которых числится экранизация легендарной «Дюны».

И роль в такой эпической картине — дополнительный повод вспомнить о том, как мы устали от Шаламе. Ладно, когда он занимает главную роль в ленте Вуди Аллена, но ведущий персонаж в фильме Дени Вильнева — это перебор. Он миловиден, робок и органично смотрится в ромкомах, а в серьезных фильмах вроде «Короля» — нет. И, как бы это ни было прискорбно, «Дюну» ждет не отважный главный герой, а слезливый парнишка — тот, от ролей которого мы бы хотели отдохнуть хотя бы годик.

Дуэйн Джонсон (11 фильмов и 1 сериал за последние три года)





«Скала» возглавил список десяти самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes — $ 89,4 млн с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Кто бы мог подумать, что образы стереотипных качков, сражающихся с монстрами и головорезами, приносят такие деньги!

Кроме того, актер никак не может расстаться с джунглями и спортивными автомобилями. В первых разворачиваются фильмы вроде «Рэмпейджа» и «Джуманджи: Зов джунглей», на вторых основана вся медиафраншиза «Форсаж». Так что Джонсон не просто злоупотребляет карикатурными ролями спасителей миров — он еще и застрял в шаблонных локациях. Мы бы попросили его оттуда выбраться, но не думаем, что наши просьбы будут услышаны: в следующем году «Скала» снимется в фильме «Круиз по джунглям».

Кого бы мы хотели видеть больше?

Джон Бернтал (3 фильма и 2 сериала за последние два года) — отлично показал себя в сериале «Каратель», грамотно дополнил собой хиты «Арахисовый сокол» и «Ford против Ferrari», но в число больших актеров так и не вошел. А жаль, харизматичности Бернтала можно только позавидовать.



Альфи Аллен.

Альфи Аллен (3 фильма и 1 мини-сериал за последние два года) — актер, которого вы точно помните по роли «Теона Грейджоя» из «Игры престолов». Недавно промелькнул в оскароносном «Кролике Джоджо», и мы хотим видеть его чаще: уж слишком хороша его английская игра.

Боб Оденкерк (2 фильма и 3 сериала за последние два года) — яркий герой из сериала «Во все тяжкие», который плавно перебрался в свой собственный большой проект — «Лучше звоните Солу». До сих пор не понимаем, почему Оденкерк так редко появляется на больших экранах: такое владение драмой и комедией еще нужно поискать.

От каких актрис мы устали?

Марго Робби (10 фильмов и 1 сериал за последние три года)





Марго Робби — одна из ярчайших актрис нашего времени, которая почему-то начала сдавать. От фильма к фильму игра Робби становится все более вялой: она была невнятной в ленте «Конченая», скучной — в «Двух королевах», а в «Однажды… в Голливуде» Марго не продемонстрировала ничего, кроме стоп. Окончательный повод отправить актрису на «подзарядку» — фильм «Скандал», в котором она просто расплылась, никак не повлияв ни на сюжет картины, ни на зрителя.

Шарлиз Терон (7 фильмов и два сериала за последние три года)





Раньше у Шарлиз были роли, которые заставляли нас плакать («Бедная богатая девочка»), ужасаться («Монстр»), возбуждаться («Взрывная блондинка») и восхищаться («Безумный Макс: Дорога ярости»). Последние же годы мы просто недоумеваем: куда делась актриса, способная передать весь спектр эмоций, и кто эта женщина, персонажа которой забываешь через минуту после окончания киносеанса?

Терон будто бы подрастеряла хватку. Как и Марго Робби, Шарлиз снялась в вышеупомянутом «Скандале», и в нем она больше всего походит на блеклую копию самой себя. Надпись «Шарлиз Терон» на постере фильма больше не гарантирует крутого персонажа в ленте — теперь это сигнал, что в фильме появится актриса, которую не особо-то и интересуют происходящие вокруг нее события.

Дакота Джонсон (семь фильмов за последние три года)





У Дакоты Джонсон есть удивительный талант — заботливо переносить героиню «Пятидесяти оттенков серого» из фильма в фильм. За ней всегда следует шлейф эротической трилогии — даже в фильме ужасов наподобие «Суспирии». Вроде она играет разных героев, но приглядишься — и снова увидишь ту неловкую девушку с затухшим взглядом. Пора бы Дакоте отказаться от удобного образа и опереться на опыт своего бывшего отчима, Антонио Бандераса — тот не остался заложником одной роли.

Кого мы хотим видеть больше?

Зои Кравиц (2 фильма и 2 сериала за последние два года) — отличная актриса новой волны, которую мы приметили со времен первого сезона «Большой маленькой лжи». Но начать свое знакомство с ее талантом советуем с сериала «Меломанка» — там актриса предстает во всей красе.



Сирша Ронан. Фото: instagram.com/saorseronan

Сирша Ронан (три фильма за последние два года) — «Две королевы», «Леди Бёрд», «Маленькие женщины» — фильмография у Сирши небольшая, но проходных картин там нет. Выбирайте любую ленту — точно получите удовольствие, и не в последнюю очередь из-за актерского таланта киногероини.

(три фильма за последние два года) — «Две королевы», «Леди Бёрд», «Маленькие женщины» — фильмография у Сирши небольшая, но проходных картин там нет. Выбирайте любую ленту — точно получите удовольствие, и не в последнюю очередь из-за актерского таланта киногероини. Фиби Уоллер-Бридж (два фильма и один сериал за последние два года) — лицо топового британского сериала «Дрянь» и сценаристка другого крутого телесериала — «Убивая Еву». Будем лаконичны: Фиби Уоллер-Бридж — тот человек, который заново влюбит вас в тонкий английский юмор.

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