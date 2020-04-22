«В какой-то момент я просто ушел от жены и не вернулся домой. Теперь она мне мстит». Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Читатель уверен: бывшая жена мстит ему за то, что после развода он быстро и счастливо устроил свою жизнь. Именно поэтому, пишет мужчина, с него требуют не только обязательные алименты, но и деньги на «самые дорогие кружки и самых дорогих репетиторов». Обязан ли он платить, разбираемся с адвокатом.



Фото: pixabay.com

— С момента нашего развода с женой прошло уже 6 лет. Она — настоящий мужик в юбке. Не спорю, сначала это даже нравилось, а потом ты начинаешь задыхаться, потому что тебе буквально приказывают все. За меня решали, что я буду есть на завтрак, в чем пойду на работу, как проведу вечер. Даже с мамой у меня такой диктатуры в жизни не было.

В общем я терпел пока мог, но в какой-то момент просто ушел и не вернулся домой. Я бы ушел гораздо раньше, наверное, но у нас есть сын, я очень не хотел оставлять его одного. Но жизнь — правда сложная штука. Я знаю, что поступил правильно: сейчас у меня новая семья, недавно родилась дочка. Я наконец счастлив.



Фото: pixabay.com

Как вы понимаете, это красная тряпка для моей бывшей. Она отказывается успокаиваться и оставлять меня в покое. Несмотря на то, что я сам платил алименты, она все равно пошла в суд, чтобы унизить меня и взыскать их именно в судебном порядке.

Ну а после недавних событий в моей личной жизни затеяла новое дело: на этот раз она хочет, чтобы суд заставил меня платить ей еще больше — ее иск называется «о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка». Дело в том, что она воспитывает сына так же, как когда-то воспитывала меня. У мальчика очень перегруженный график — куча кружков, секций и всего такого. Большая часть из них — дорогостоящие. Мы не раз с бывшей женой спорили по этому поводу: она требовала, чтобы я оплачивал какие-то кружки сверх алиментов. Я же уверен, что для общего развития ребенок может ходить на дополнительные занятия по английскому к какому-нибудь школьному учителю — за символическую плату сейчас мне кажется любой согласится. А она — нет: должны быть самые крутые курсы и самый дорогой репетитор. А толку ноль — говорю же, ребенок перегружен и вообще уже не соображает, английский у него сегодня, китайский или вообще большой теннис. Короче, суть ее иска в том, что я должен оплачивать еще половину сумм, которые она платит за кружки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Я никогда не слышал, чтобы кого-то заставляли платить за это. Но, видимо, упустил что-то, есть какая-то лазейка, ведь суд без проблем взял иск моей бывшей. Получается, этот иск законный? Как тогда вести себя в суде?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Исходя из своего личного адвокатского опыта обращаю внимание на то, что факт принятия судом иска вовсе не свидетельствует о законности и обоснованности содержащихся в нем требований. Следует четко различать право на предъявление иска и право на его удовлетворение судом.

В рассматриваемой ситуации ваша бывшая супруга реализовала свое право на обращение в суд. А вот есть ли основания для удовлетворения ее требований — в этом предстоит разобраться суду. Давайте попробуем сделать это и мы с вами, основываясь на той информации, которую вы изложили в своем письме в редакцию.

Следует знать: на основании ч.1 ст. 96 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных расходах.

На заметку: суд вправе обязать родителей принять участие как в уже произведенных расходах, так и в тех расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Данное правило прямо закреплено в ч.2 ст. 96 КоБС Республики Беларусь.

Обратите внимание: размер участия в дополнительных расходах на ребенка определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их (ч.3 ст. 96 КоБС Республики Беларусь).

Останавливаться на понятиях материального и семейного положения в рамках этой статьи мы не будем, поскольку они неоднократно рассматривались в нашей колонке, например в текстах «Отец взыскивает с меня алименты: что делать? Адвокат комментирует историю читателя» и «Советы адвоката: можно ли получить деньги на содержание от бывшего мужа?» .

Принципиально важно: дополнительные расходы на несовершеннолетнего ребенка, к которым в судебном порядке может быть привлечен уплачивающий алименты родитель, в обязательном порядке должны быть вызваны исключительными обстоятельствами (ч.1 ст. 96 КоБС Республики Беларусь).

Это значит, что плановые расходы на ребенка (по обеспечению его питанием, сезонной одеждой и обувью, по организации его досуга и проч.) не основание для взыскания дополнительных расходов на содержание несовершеннолетнего. Если иное не установлено добровольным соглашением, договоренностью между супругами (бывшими супругами), родитель, который не живет с ребенком, участвует во всех перечисленных выше и иных аналогичных расходах только путем уплаты алиментов. И только на сумму алиментов может рассчитывать родитель, на воспитании которого находится несовершеннолетний.

Для сравнения: в качестве примеров вышеуказанных исключительных обстоятельств Пленум Верховного Суда Республики Беларусь называет тяжелую болезнь и увечье ребенка (п. 24 постановления № 12 от 20.12.1991 года «О практике применения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов на детей»).

Исходя из опыта адвокатов нашего бюро и основываясь на вышеуказанных нормах действующего законодательства, отмечу, что оплата кружков и секций, которые посещает ребенок, это не исключительное обстоятельство, на основании которого суд должен привлечь вас к участию в дополнительных расходах на сына.

Мой личный совет: в рассматриваемой ситуации, по моему мнению, закон находится на вашей стороне. Полагаю, что основания для удовлетворения иска вашей бывшей супруги отсутствуют.

Вместе с тем обращаю внимание читателей на поведение автора обращения. Отец ребенка внутренне готов к проигрышу дела, и кто знает, как бы он повел себя в судебном заседании: признал иск, согласился на мировое соглашение или проч.

Именно в расчете на подобные действия и подаются необоснованные и незаконные иски. Я рекомендую не только автору сегодняшнего обращения, но и всем ответчикам давать уверенный и грамотный отпор, цель которого — не только выиграть конкретное дело, но и пресечь возможные новые безосновательные обращения в суд в будущем.

Напоминаю, что ответчику принадлежит право на защиту против предъявленного иска. В том числе он вправе подать в суд возражения против иска. Рекомендую воспользоваться этим правом и в письменном виде изложить доводы своего несогласия с исковыми требованиями. В рассматриваемом случае центральный блок возражений нужно базировать на отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска бывшей супруги. Кроме того, отдельным блоком рекомендую проанализировать отсутствие фактических оснований для удовлетворения позиции истицы, то есть аргументировать, по какой причине ответчик считает предъявленный к нему иск необоснованным.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, юридическое обоснование позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.