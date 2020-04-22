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«Сколько нас тут осталось?..» История улицы с самым экзотическим названием в Гродно, которую скоро снесут

22.04.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На окраине Гродно, а вернее — на окраине старого города, есть улица с, пожалуй, самым экзотическим и необычным для города названием — Друцк. Просто Друцк. И улица эта в том виде, в котором она существует сейчас, доживает свои финальные месяцы. Через два года на углу Румлевского проспекта и улицы Белуша начнется большая стройка — здесь появится современный многоэтажный квартал. А пока на этом месте ютится четыре старых домика, а местные жители рассказывают, что живут на месте имений князей Друцких-Любецких, и в своих рассказах «вспоминают» те времена, когда здесь бывал пан, и пересказывают то, что слышали от своих родителей и дедов.


Гродненский Друцк уже вовсю окружила цивилизация: с двух сторон — оживленные автомобильные магистрали, супермаркеты, рядом — промзона. Раньше рядом был яблоневый сад, но несколько лет назад его срубили. Сейчас здесь — пустырь.

В 80-х годах прошлого века рядом c домами находились две радиовышки. Это был засекреченный объект, который назывался «5−16». Он глушил радиосигналы западных станций. Объект был спроектирован по заказу Министерства связи СССР в 1984 году.

Потом, после распада Союза, с помощью вышек транслировали белорусские радиостанции, в 2012 году вышки стали не нужны и перестали работать, а в 2016 году их и вовсе демонтировали. Местные до сих пор вспоминают, что из-за «глушилок» по телевизору плохо шли даже советские телеканалы — что уж говорить о польских.

Четыре друцких дома все еще держатся в своей деревенской простоте: деревянные сараи с кладками дров, туалеты-скворечники, дворы с огородами, садами и курятниками. По песчаной дороге гуляют утки и деревенские коты, на цепи шумят дворовые псы.

Друцк как будто застыл в 80-х годах прошлого века и, если бы не стеклопакеты в старых домах, то можно было бы потеряться во времени.

В Друцке осталось совсем мало жителей, хоть зарегистрировано здесь почти 50 человек. Друцкие говорят, что многие из официального списка улицы здесь не живут. Условия в домах, как и были раньше, спартанские: проведены электричество и вода, но нет центральной канализации, а отопление — печное.


Все нынешние местные жители, как один, говорят, что родились здесь и выросли, родители тоже отсюда. Многие, конечно, уехали, а те, кто остался — жизнью в Друцке довольны, несмотря на шум улицы, старые дома и печное отопление. Привыкли как-то. Новость о скором сносе воспринимают философски:

— Ай, колькі нам казалі, што будуць зносіць, — улыбается бабушка около одного из домов.

Ее сын Владимир рассказывает, что всю свою жизнь прожил в Друцке. Земли эти сначала принадлежали князьям, а потом — совхозу «Станиславово», который впоследствии стал учхозом «Принеманский», а затем его переименовали в учебно-опытный сельскохозяйственный кооператив «Путришки».

Жители Друцка вспоминают, что раньше их деревня, а теперь просто улица, была большой и многолюдной. На работу в хозяйство часто приезжали работники из других сел и местечек, селились здесь целыми бригадами. Некоторые оставались на окраине большого города насовсем, обустраивая свой быт сначала в Друцке, а потом перебирались в город.

Для работников в Друцке в 70-х годах даже построили двухэтажный дом. В квартиры заселяли семейных. Местные говорят, что приходилось даже стоять в очереди на жилье. Но те времена уже прошли. Сейчас в доме из жилых осталась только одна квартира на первом этаже. Здесь живет Чеслава Иосифовна. Она родилась в 1944 году и всю жизнь прожила в Друцке, работала агрономом в местном хозяйстве.


Работу выбрала по примеру отца, который сначала при пане был главным огородником, а потом стал агрономом в коллективном хозяйстве. Был уважаемым специалистом и даже ездил на ВДНХ с урожаем, который был собран на друцких землях.

 — Ну, а чему удивляться — земли здесь были плодородными. Это были княжеские угодья. Сам пан сюда редко приезжал — здесь имелся управляющий, — рассказывает Чеслава Иосифовна и вспоминает, что вокруг Друцка цвели вишневые и грушевые сады, а на части улицы Белуша, которая ведет в центр, выращивали опытные кукурузу и клубнику, за сбор которой «отвечала» местная детвора. Кстати, эти места еще лет 50 назад называли «Друцким предместьем».

В книге «От Коложи до фортов» есть упоминание о гродненском Друцке и окрестностях:

«Паколькі перад гарадскімі ўладамі паўстала праблема пашырэння горада, ім давялося весці перамовы з князямі Друцкімі-Любецкімі, якія валодалі вялікімі надзеламі зямлі побач з гарадской мяжой».

В январе 1930 года гродненский магистрат решил выделить средства на строительство жилья для рабочих, однако денег в городской казне не хватило. Тогда князь Ян Друцкий-Любецкий отдал под строительство несколько гектаров из собственных владений в районе Скидельского шоссе.

«У 1932 г было вырашана прызначыць для будаўніцтва дамоў для бяздомных 11,6 га тэрыторыі, паміж скідзельскім трактам і шашой на Ліду, атрыманыя ад маёнткаў «Станіславоў» і «Друцк». — говорится в книге.


Свои владения Ян Друцкий-Любецкий унаследовал от своего отца — Владислава, который был убит около Варшавы в 1913 году. И это было самое громкое убийство в округе в то время.

Про убийство князя в Друцке уже, конечно, никто не расскажет. Нет этой истории и в воспоминаниях старожилов. Здесь помнят о князе Яне, который был рачительным хозяином и в 1920-х годах принял руководство имением на себя. Молодой человек поселился в Щучине, но постоянно наведывался в Друцк. Если посмотреть на старые карты Гродно и его окрестностей, то в XIX веке большая часть земель в округе принадлежала именно князьям Друцким-Люберецким.


Чеслава Иосифна вспоминает, что князь и работники его хозяйства были новаторами В частности, отец женщины все время пытался экспериментировать. Выращивал, например, огурцы в стеклянных теплицах.

— Помню, на святого Иосифа — а это 19 марта — всегда к столу приносил огурцы. Теплицы буржуйками отапливали. Это все было наследством князя, — говорит местная жительница.


Вообще, все друцкие об истории своей деревушки, а вернее, уже улицы, говорят долго и обстоятельно.

— Тут я родилась, мои родители, их родители, — говорит еще одна местная жительница — Ванда, показывая на старый деревянный дом. —  Это третий дом на это месте. Тот, самый старый, пострадал во время войны. Второй пристроили к остаткам предыдущего, а потом вот и новый построили. Ну как новый — уже аж в 70-х годах прошлого века построили. Раньше у нас здесь было тихо-тихо, а потом появились дороги. Но мы окна новые поставили — шума дома нет. А так мы уже привыкли тут жить… Снести хотят? Жаль, конечно. Да и сколько тут осталось нас? Одни старые.


Владимир же рассказывает, что его большой деревянный дом возвел еще его прадед в конце XIX века. Потом хату достраивали, а так как местность неровная, то часть здания стоит на хорошем фундаменте, а часть практически без него. И комнаты с этой стороны постоянно сырые, а дом потихоньку оседает. Сейчас мужчина здесь живет вместе с мамой. В перспективу переселения не верит. Говорит, что сколько себя помнит, столько здесь и ходили разговоры о сносе домов.

— Дорогу строили — говорили, что снесут. Не снесли. Потом еще какие-то люди ходили, все измеряли. Тоже думали — вот-вот снесут, но дома стоят и мы здесь живем.

Рядом с домом Владимира — голубятня. Что будет с птицами при переезде, мужчина не знает. Вернее, не задумывался. Только пожимает плечами.


 — Сколько птиц у вас здесь?

 — В школе до 100 научился считать, а дальше не умею, — смеется мужчина и добавляет: много. По вечерам голуби летают над Друцком, но обязательно возвращаются домой.


Мама Владимира держит кур. Тоже много.

 — А раней у людзей былі каровы і свінні ў Друцку. Каля кожнай хаты — гумно, сараі, — вспоминает женщина.

Новостям про скорый снос Друцка женщина не верит. Говорит, что вряд ли ее дом снесут и надеется «дажыць у сваёй хаце да канца».



Тем не менее, у местных властей вполне определенные планы на данную землю. Так, четыре старых дома будут снесены. На их месте появятся многоэтажки, где будут жить примерно 3,2 тысячи человек. Предусмотрено 1476 квартир и 1755 парковочных мест, большинство из них будет находиться на улице, однако примерно 320 мест будет в подземных паркингах и еще 300 — на многоуровневом паркинге.

Основу жилой застройки составят пятиэтажные дома, однако будут и «свечки» в 13 этажей. Также на проекте видны общественные пространства — торговые центры и объект социальной инфраструктуры с большим стадионом.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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На окраине Гродно, а вернее на окраине старого города, есть улица с пожалуй самым экзотическим и необычным для города названием - Друцк. Просто Друцк. И улица эта в...
 
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