ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Два материала переданы в суд за нарушение правил самоизоляции

22.04.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Два материала переданы в суд за нарушение правил самоизоляции

Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии передал в суд два материала в отношении граждан, нарушивших правила поведения в самоизоляции. Согласно постановлению Совета Министров № 208 от 8 апреля 2020 года «О введении ограничительного мероприятия», за нарушение правил самоизоляции предусмотрен штраф в размере до 50 БВ (до 1350 рублей) или административный арест либо уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы).

Напомним, что самоизоляции подлежат граждане, имеющие инфекцию COVID-19, а также относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 дней с даты последнего контакта (факт контакта должен быть подтвержден санитарной службой), граждане, относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Также самоизоляции в течение двух недель подлежат граждане, вернувшиеся из эпидемически неблагополучных стран. В исключительных случаях крайней необходимости разрешается посещать ближайший продуктовый магазин, аптеку, также можно выносить мусор. При этом надо использовать маску и не допускать контактов с другими людьми.

Гражданам, подлежащим самоизоляции, санитарная служба под роспись вручает требование о соблюдении правил самоизоляции. Затем медики из центра гигиены и эпидемиологии вместе с сотрудниками РОВД посещают и проверяют, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

С каждым днем нагрузка на центр гигиены увеличивается. Поэтому сознательность граждан в данной ситуации очень важна. Оставайтесь дома и выполняйте все рекомендации медицинских работников.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии передал в суд два материала в отношении граждан, нарушивших правила поведения в самоизоляции. Согласно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более ста мутаций ДНК возникают из-за малоподвижного образа жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика