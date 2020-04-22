Два материала переданы в суд за нарушение правил самоизоляции

Источник материала: Радзiма





Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии передал в суд два материала в отношении граждан, нарушивших правила поведения в самоизоляции. Согласно постановлению Совета Министров № 208 от 8 апреля 2020 года «О введении ограничительного мероприятия», за нарушение правил самоизоляции предусмотрен штраф в размере до 50 БВ (до 1350 рублей) или административный арест либо уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы).

Напомним, что самоизоляции подлежат граждане, имеющие инфекцию COVID-19, а также относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 дней с даты последнего контакта (факт контакта должен быть подтвержден санитарной службой), граждане, относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Также самоизоляции в течение двух недель подлежат граждане, вернувшиеся из эпидемически неблагополучных стран. В исключительных случаях крайней необходимости разрешается посещать ближайший продуктовый магазин, аптеку, также можно выносить мусор. При этом надо использовать маску и не допускать контактов с другими людьми.

Гражданам, подлежащим самоизоляции, санитарная служба под роспись вручает требование о соблюдении правил самоизоляции. Затем медики из центра гигиены и эпидемиологии вместе с сотрудниками РОВД посещают и проверяют, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

С каждым днем нагрузка на центр гигиены увеличивается. Поэтому сознательность граждан в данной ситуации очень важна. Оставайтесь дома и выполняйте все рекомендации медицинских работников.