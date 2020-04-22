Особые меры безопасности принимаются в метрополитене

Источник материала: ОНТ

Безопасные условия для поездок пассажиров обеспечивают во всех видах общественного транспорта. Особые меры принимаются, в частности, в столичном метрополитене.

Специальная разметка и постоянная дезинфекция всех поверхностей. Особые требования и для работников метро: наличие масок и перчаток – обязательно. В основном, работы на станциях проводятся ночью, но наиболее загрязнённые места сотрудники тщательно обрабатывают и днем.

Ещё одна мера безопасности – это использование бесконтактные сенсорные дозаторы. Они расположены в каждом вестибюле минской подземки.

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