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Особые меры безопасности принимаются в метрополитене
Источник материала: ОНТ
Безопасные условия для поездок пассажиров обеспечивают во всех видах общественного транспорта. Особые меры принимаются, в частности, в столичном метрополитене.
Специальная разметка и постоянная дезинфекция всех поверхностей. Особые требования и для работников метро: наличие масок и перчаток – обязательно. В основном, работы на станциях проводятся ночью, но наиболее загрязнённые места сотрудники тщательно обрабатывают и днем.
Ещё одна мера безопасности – это использование бесконтактные сенсорные дозаторы. Они расположены в каждом вестибюле минской подземки.
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Безопасные условия для поездок пассажиров обеспечивают во всех видах общественного транспорта. Особые меры принимаются, в частности, в столичном метрополитене. ...
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