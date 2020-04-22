







"Ты, сволочуга, мне говоришь: "Ой, ты болельщик московского "Динамо". Да я болею за то "Динамо", которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает. "Мегафонбет", ты смотри.





Мне, кстати, интересно, "Мегафонбет" поддерживает твои политические взгляды? Мало того, что они занимаются азартными играми, мало того, что там две хитрых схемы. Мне интересно, "Марафонбет", который это все ведет. Я за такое "Динамо" болеть не могу. Я не могу болеть за "Динамо", которое тренирует хрен знает что [Юрий Калитвинцев], у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное "Динамо"?





Что осталось от легенды, которую я любил? Что и кто остался? И теперь их спонсируют вот эти, новые азартные игры? Хорошо. Кто эти люди, кто за ними стоит? Ребята из Беларуси, когда-то это перекупившие у других ребят? Не найти хозяев. Они поддерживают политические взгляды Уткина? Они теперь это спонсируют? Его страстную любовь к Украине?" — сказал Соловьев.







