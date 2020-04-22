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Владимир Соловьев: за спонсорами московского "Динамо" стоят белорусы, а тренирует их хрен знает что, у которого сын на Майдане прыгал

22.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в эфире "Соловьев Live" вспомнил о своем болении за московское "Динамо". Ранее об этом рассказал спортивный блогер Василий Уткин.



"Ты, сволочуга, мне говоришь: "Ой, ты болельщик московского "Динамо". Да я болею за то "Динамо", которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает. "Мегафонбет", ты смотри.

Мне, кстати, интересно, "Мегафонбет" поддерживает твои политические взгляды? Мало того, что они занимаются азартными играми, мало того, что там две хитрых схемы. Мне интересно, "Марафонбет", который это все ведет. Я за такое "Динамо" болеть не могу. Я не могу болеть за "Динамо", которое тренирует хрен знает что [Юрий Калитвинцев], у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное "Динамо"?

Что осталось от легенды, которую я любил? Что и кто остался? И теперь их спонсируют вот эти, новые азартные игры? Хорошо. Кто эти люди, кто за ними стоит? Ребята из Беларуси, когда-то это перекупившие у других ребят? Не найти хозяев. Они поддерживают политические взгляды Уткина? Они теперь это спонсируют? Его страстную любовь к Украине?" — сказал Соловьев.
 
 
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Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в эфире "Соловьев Live" вспомнил о своем болении за московское "Динамо". Ранее об этом рассказал спортивный...
 
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