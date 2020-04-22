До 10% кэшбека за доставку из ресторанов и покупку одежды онлайн. Как банки «отвлекают» белорусов от магазинов

Название банка и карты, стоимость Возможности карты

Альфа-Банк, Visa AliExpress, MasterCard World Карта № 1; Обслуживание -4.9 BYN/ежемесячно. Срок действия — 3 года. Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%. Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.

Можно выбрать любимую категорию, например, «Покупки», и при покупке одежды, обуви, техники, косметикы, ювелирных изделий, товаров в универсальных магазинах и т.д. — кэшбек 2%, по остальным категориям — 1%.

Банк БелВЭБ, MasterCard World «Дива»; При заказе через интернет-банкинг за 1-й год комиссия не взимается, во 2-й и 3-й — 2 BYN/ежемесячно. До 31 мая в банке проходит акция. Кэшбэк по карте в этот период увеличен до 10% за покупки в интернете в продуктовых магазинах, сервисах доставки еды, при заказе блюд в ресторанах и кафе, одежды и обуви по каталогам, каршеринге. У торговых объектов должны быть такие МСС-коды: 5399, 5411, 5511, 5651, 5811, 5812, 5814, 7512.

Банк Дабрабыт, Visa Gold Pay Wave «Матуля»; Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic. Visa Gold «Давай-Давай»; 2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года. Кэшбек 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров до 30%, среди которых — приготовление и доставка блюд banketexpress.by (10%), пиццерия «Папа Джонс» (10%), онлайн-магазин 21vek (5%) и др.

Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, 0,75% — за остальные безналичные операции. Также возможны скидки до 50% в фитнес-центрах, магазинах спортивных товаров и правильного питания, например, в магазине «Тук-тук Латук» — 10%, «Счастье есть» — 10−20%.

Банк Решение, Visa Virtual и А1-banking; Выпускаются бесплатно на год к новому счету. Кэшбек за покупки в интернете 2%

Белагропромбанк, Mastercard World «О-GO!»; Ежемесячная плата — 4 BYN при удаленном оформлении. Срок действия — 3 года. Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — за остальные покупки. Есть скидки у партнеров до 15%.

Беларусбанк, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro или Visa в рамках Клуба #настарт; При оформлении в банке — 12 BYN, удаленно — 11 BYN. Срок действия — 3 года. При покупках интернет-магазинах — кэшбек 1%. Также предусмотрен кэшбек (до 12%) в магазинах-партнерах.

Белгазпромбанк, Visa Rewards Cashalot; Бесплатно на 5 лет. Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%.

Идея Банк, Visa Gold «Шоппер»; Обслуживание в месяц — 0,99 BYN. Срок действия — 3 года. Кэшбек 3% на покупки в магазинах одежды, магазинах обуви, супермаркетах и продуктовых магазинах. MCC коды: 5411, 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462, 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296.

МТбанк, MasterCard Халва Плюс; 19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года. Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах (192). Например, в 21vek.by — 1.5% и 3%, в магазине зоотоваров Zoomama.by — 1.5%, в такси 7177 — 2.5%, iq-taxi.by за счет бонусных баллов и др.

Приорбанк, Visa Gold /МasterCard «Бумеранг»; При единовременной оплате — 135 BYN. При наличии других действующих карточек банка в пакете услуг «Стандартный/Классический» и выше плата за выпуск «Бумеранг» в ин. валюте — 25 BYN, в BYN, если есть карточки в пакете «Стандартный"/ «Классический», — 38,50 BYN, в «Золотой» и выше — 25 BYN. Срок действия — 4 года. Кэшбек 1%. Также к картам (Visa Gold, Visa Gold Credit, Visa Platinum, Visa Infinite) можно подключить бесплатную программу PriorPlus. Первые 5 баллов начисляются сразу при регистрации. К профилю можно привязать до 5 карт. По Visa Gold в Беларуси начисляется 1% от суммы, за границей — 1,2%. За покупки онлайн предусмотрен увеличенный кэшбек — часть стоимости вернется в виде % как обычно за любую покупку + дополнительные баллы в виде кэшбека от партнера (больше 150 онлайн-магазинов, среди которых Aliexpress, Agoda, Пятый элемент, e-dostavka и др.). Но переход на сайт партнера обязательно должен быть через сайт PriorPlus. 1BYN = 1 балл.

РРБ-Банк, Visa Classic Rewards «Карта желаний»; Бесплатно. Срок действия — 3 года. Кэшбек до 2%. По MCC кодам 5541, 5542, 5983 (АЗС) — 2%, по 5812, 5814, 7 832,7922,7994, 7996 (магазины, рестораны, фастфуд и др.) — 1.5%.

Технобанк, Visa Rewards ЗОЖ; 18 BYN в год. Срок действия — 3 года Кэшбек 3% за покупки, связанные с ЗОЖ (например, магазины спортивной одежды и питания) и 1% за безналичные операции в Беларуси. Также есть скидки в организациях-партнерах, например до 10% на сайте expert-sport.by и 3% на акционные товары.

Белинвестбанк, Visa Rewards Joker; 3.99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается. Срок действия — 3 года. Базовый кэшбек — 1% и повышенный 3% при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты», «Дом», «Компьютеры», «Мода», «Покупки», «Услуги», «Красота и здоровье» и др.)

БПС Сбербанк, Visa Gold Rewards «LaCard»; За выпуск и доставку -0.03 BYN. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатное. Иначе — 1 руб./месяц. Срок действия — 3 года. Выпускается в двух цветах и двух ароматах: белая — с запахом малины, черная — мяты. При предоплате в магазине Lamoda кэшбек 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы. Кроме этого, в салонах красоты и SPA кэшбек 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки (до 25%) и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

БТА Банк, Карта «Кэшью»; Visa Classic — 0.79 BYN, Visa Gold — 0.99 BYN, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц. По Visa Platinum 2% кэшбек за безналичные операции в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, аренда авто, услуги эвакуатора и др.), 1,2% — за другие покупки в Беларуси. По Visa Gold 1.2% кэшбек за покупки в категории «Автомобили» и 1% — за другие покупки в Беларуси. По Visa Classic — 1.5% за безналичные операции в категории «Relax» и 0.7% — за остальные покупки. Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.