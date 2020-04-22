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До 10% кэшбека за доставку из ресторанов и покупку одежды онлайн. Как банки «отвлекают» белорусов от магазинов

22.04.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В то время, когда многие перешли на удаленную работу, и перевели общение в онлайн, особую актуальность имеют дистанционные покупки. Во многих банках и раньше был кэшбэк за покупки в Сети, но сейчас появились и специальные предложения. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам белорусских банков действуют бонусы за покупки онлайн.

Уточним, что в наш обзор не попали карты, по которым кэшбэк за покупки в интернете составляет меньше 1%.


Фото: pixabay.com

Название банка и карты

Возможности карты

Стоимость

Альфа-Банк,

Visa AliExpress

MasterCard World Карта № 1

Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.

Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.

Обслуживание — 4.9 BYN/ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Можно выбрать любимую категорию, например, «Покупки», и при покупке одежды, обуви, техники, косметикы, ювелирных изделий, товаров в универсальных магазинах и т.д. — кэшбек 2%, по остальным категориям — 1%.

Обслуживание -4.9 BYN/ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива»

До 31 мая в банке проходит акция. Кэшбэк по карте в этот период увеличен до 10% за покупки в интернете в продуктовых магазинах, сервисах доставки еды, при заказе блюд в ресторанах и кафе, одежды и обуви по каталогам, каршеринге. У торговых объектов должны быть такие МСС-коды: 5399, 5411, 5511, 5651, 5811, 5812, 5814, 7512.

При заказе через интернет-банкинг за 1-й год комиссия не взимается, во 2-й и 3-й — 2 BYN/ежемесячно.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля»,

Visa Gold «Давай-Давай»

Кэшбек 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров до 30%, среди которых — приготовление и доставка блюд banketexpress.by (10%), пиццерия «Папа Джонс» (10%), онлайн-магазин 21vek (5%) и др.

Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.

Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, 0,75% — за остальные безналичные операции.

Также возможны скидки до 50% в фитнес-центрах, магазинах спортивных товаров и правильного питания, например, в магазине «Тук-тук Латук» — 10%, «Счастье есть» — 10−20%.

2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.

Банк Решение,

Visa Virtual и А1-banking

Кэшбек за покупки в интернете 2%.

Выпускаются бесплатно на год к новому счету.

Белагропромбанк,

Mastercard World «О-GO!»

Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — за остальные покупки.

Есть скидки у партнеров до 15%.

Ежемесячная плата — 4 BYN при удаленном оформлении. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro или Visa в рамках Клуба #настарт

При покупках интернет-магазинах — кэшбек 1%. Также предусмотрен кэшбек (до 12%) в магазинах-партнерах.

При оформлении в банке — 12 BYN, удаленно — 11 BYN.

Срок действия — 3 года.

Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%.

Бесплатно на 5 лет.

Идея Банк,

Visa Gold «Шоппер»

Кэшбек 3% на покупки в магазинах одежды, магазинах обуви, супермаркетах и продуктовых магазинах.

MCC коды: 5411, 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462, 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296.

Обслуживание в месяц — 0,99 BYN. Срок действия — 3 года.

МТбанк,

MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах (192). Например, в 21vek.by — 1.5% и 3%, в магазине зоотоваров Zoomama.by — 1.5%, в такси 7177 — 2.5%, iq-taxi.by за счет бонусных баллов и др.

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Приорбанк,

Visa Gold /МasterCard «Бумеранг»

Кэшбек 1%. Также к картам (Visa Gold, Visa Gold Credit, Visa Platinum, Visa Infinite) можно подключить бесплатную программу PriorPlus. Первые 5 баллов начисляются сразу при регистрации. К профилю можно привязать до 5 карт.

По Visa Gold в Беларуси начисляется 1% от суммы, за границей — 1,2%. За покупки онлайн предусмотрен увеличенный кэшбек — часть стоимости вернется в виде % как обычно за любую покупку + дополнительные баллы в виде кэшбека от партнера (больше 150 онлайн-магазинов, среди которых Aliexpress, Agoda, Пятый элемент, e-dostavka и др.). Но переход на сайт партнера обязательно должен быть через сайт PriorPlus.

1BYN = 1 балл.

При единовременной оплате — 135 BYN.

При наличии других действующих карточек банка в пакете услуг «Стандартный/Классический» и выше плата за выпуск «Бумеранг» в ин. валюте — 25 BYN, в BYN, если есть карточки в пакете «Стандартный"/ «Классический», — 38,50 BYN, в «Золотой» и выше — 25 BYN.

Срок действия — 4 года.

РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «Карта желаний»

Кэшбек до 2%. По MCC кодам 5541, 5542, 5983 (АЗС) — 2%, по 5812, 5814, 7 832,7922,7994, 7996 (магазины, рестораны, фастфуд и др.) — 1.5%.

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Технобанк,

Visa Rewards ЗОЖ

Кэшбек 3% за покупки, связанные с ЗОЖ (например, магазины спортивной одежды и питания) и 1% за безналичные операции в Беларуси.

Также есть скидки в организациях-партнерах, например до 10% на сайте expert-sport.by и 3% на акционные товары.

18 BYN в год. Срок действия — 3 года

Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker

Базовый кэшбек — 1% и повышенный 3% при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты», «Дом», «Компьютеры», «Мода», «Покупки», «Услуги», «Красота и здоровье» и др.)

3.99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.

Срок действия — 3 года.

БПС Сбербанк,

Visa Gold Rewards «LaCard»

Выпускается в двух цветах и двух ароматах: белая — с запахом малины, черная — мяты.

При предоплате в магазине Lamoda кэшбек 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.

Кроме этого, в салонах красоты и SPA кэшбек 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки (до 25%) и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

За выпуск и доставку -0.03 BYN. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатное. Иначе — 1 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

БТА Банк,

Карта «Кэшью»

По Visa Platinum 2% кэшбек за безналичные операции в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, аренда авто, услуги эвакуатора и др.), 1,2% — за другие покупки в Беларуси.

По Visa Gold 1.2% кэшбек за покупки в категории «Автомобили» и 1% — за другие покупки в Беларуси.

По Visa Classic — 1.5% за безналичные операции в категории «Relax» и 0.7% — за остальные покупки.

Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.

Visa Classic — 0.79 BYN, Visa Gold — 0.99 BYN, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.

Статусбанк,

Mastercard World Статускарта

В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС».

Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

Название банка и карты, стоимость

Возможности карты

Альфа-Банк,

Visa AliExpress,

MasterCard World Карта № 1;

Обслуживание -4.9 BYN/ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.

Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.

Можно выбрать любимую категорию, например, «Покупки», и при покупке одежды, обуви, техники, косметикы, ювелирных изделий, товаров в универсальных магазинах и т.д. — кэшбек 2%, по остальным категориям — 1%.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива»;

При заказе через интернет-банкинг за 1-й год комиссия не взимается, во 2-й и 3-й — 2 BYN/ежемесячно.

До 31 мая в банке проходит акция. Кэшбэк по карте в этот период увеличен до 10% за покупки в интернете в продуктовых магазинах, сервисах доставки еды, при заказе блюд в ресторанах и кафе, одежды и обуви по каталогам, каршеринге. У торговых объектов должны быть такие МСС-коды: 5399, 5411, 5511, 5651, 5811, 5812, 5814, 7512.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля»;

Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.

Visa Gold «Давай-Давай»;

2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров до 30%, среди которых — приготовление и доставка блюд banketexpress.by (10%), пиццерия «Папа Джонс» (10%), онлайн-магазин 21vek (5%) и др.

Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, 0,75% — за остальные безналичные операции.

Также возможны скидки до 50% в фитнес-центрах, магазинах спортивных товаров и правильного питания, например, в магазине «Тук-тук Латук» — 10%, «Счастье есть» — 10−20%.

Банк Решение,

Visa Virtual и А1-banking;

Выпускаются бесплатно на год к новому счету.

Кэшбек за покупки в интернете 2%

Белагропромбанк,

Mastercard World «О-GO!»;

Ежемесячная плата — 4 BYN при удаленном оформлении. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — за остальные покупки.

Есть скидки у партнеров до 15%.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro или Visa в рамках Клуба #настарт;

При оформлении в банке — 12 BYN, удаленно — 11 BYN.

Срок действия — 3 года.

При покупках интернет-магазинах — кэшбек 1%. Также предусмотрен кэшбек (до 12%) в магазинах-партнерах.

Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot;

Бесплатно на 5 лет.

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%.

Идея Банк,

Visa Gold «Шоппер»;

Обслуживание в месяц — 0,99 BYN. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 3% на покупки в магазинах одежды, магазинах обуви, супермаркетах и продуктовых магазинах.

MCC коды: 5411, 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462, 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296.

МТбанк,

MasterCard Халва Плюс;

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах (192). Например, в 21vek.by — 1.5% и 3%, в магазине зоотоваров Zoomama.by — 1.5%, в такси 7177 — 2.5%, iq-taxi.by за счет бонусных баллов и др.

Приорбанк,

Visa Gold /МasterCard «Бумеранг»;

При единовременной оплате — 135 BYN.

При наличии других действующих карточек банка в пакете услуг «Стандартный/Классический» и выше плата за выпуск «Бумеранг» в ин. валюте — 25 BYN, в BYN, если есть карточки в пакете «Стандартный"/ «Классический», — 38,50 BYN, в «Золотой» и выше — 25 BYN.

Срок действия — 4 года.

Кэшбек 1%. Также к картам (Visa Gold, Visa Gold Credit, Visa Platinum, Visa Infinite) можно подключить бесплатную программу PriorPlus. Первые 5 баллов начисляются сразу при регистрации. К профилю можно привязать до 5 карт.

По Visa Gold в Беларуси начисляется 1% от суммы, за границей — 1,2%. За покупки онлайн предусмотрен увеличенный кэшбек — часть стоимости вернется в виде % как обычно за любую покупку + дополнительные баллы в виде кэшбека от партнера (больше 150 онлайн-магазинов, среди которых Aliexpress, Agoda, Пятый элемент, e-dostavka и др.). Но переход на сайт партнера обязательно должен быть через сайт PriorPlus.

1BYN = 1 балл.

РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «Карта желаний»;

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Кэшбек до 2%. По MCC кодам 5541, 5542, 5983 (АЗС) — 2%, по 5812, 5814, 7 832,7922,7994, 7996 (магазины, рестораны, фастфуд и др.) — 1.5%.

Технобанк,

Visa Rewards ЗОЖ;

18 BYN в год. Срок действия — 3 года

Кэшбек 3% за покупки, связанные с ЗОЖ (например, магазины спортивной одежды и питания) и 1% за безналичные операции в Беларуси.

Также есть скидки в организациях-партнерах, например до 10% на сайте expert-sport.by и 3% на акционные товары.

Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker;

3.99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.

Срок действия — 3 года.

Базовый кэшбек — 1% и повышенный 3% при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты», «Дом», «Компьютеры», «Мода», «Покупки», «Услуги», «Красота и здоровье» и др.)

БПС Сбербанк,

Visa Gold Rewards «LaCard»;

За выпуск и доставку -0.03 BYN. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатное. Иначе — 1 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

Выпускается в двух цветах и двух ароматах: белая — с запахом малины, черная — мяты.

При предоплате в магазине Lamoda кэшбек 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.

Кроме этого, в салонах красоты и SPA кэшбек 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки (до 25%) и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

БТА Банк,

Карта «Кэшью»;

Visa Classic — 0.79 BYN, Visa Gold — 0.99 BYN, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.

По Visa Platinum 2% кэшбек за безналичные операции в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, аренда авто, услуги эвакуатора и др.), 1,2% — за другие покупки в Беларуси.

По Visa Gold 1.2% кэшбек за покупки в категории «Автомобили» и 1% — за другие покупки в Беларуси.

По Visa Classic — 1.5% за безналичные операции в категории «Relax» и 0.7% — за остальные покупки.

Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.

Статусбанк,

Mastercard World Статускарта;

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС».

Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.

Бонусы для тех, кто ушел в изоляцию


Фото: Reuters

Кроме «плюшек» от самих банков, владельцы карт Mastercard могут воспользоваться приятными бонусами от платежной системы. Среди них:

  • Шеринг самокатов Eleven. С 16 по 30 апреля предоставляется бесплатный старт поездки при оплате картами Mastercard.
  • С помощью приложения DRIVE&PAY можно оплачивать топливо на всех АЗС Белоруснефть по карте, не подходя к кассе.
  • Скидка 15% на основное меню в ресторанах «Пицца Темпо» и «Васильки» при заказе онлайн. Предложение распространяется и на доставку — промокод МАСТЕРКАРД. Акция действует с 16 апреля по 15 мая.
  • Поездки на такси «Пятница» со скидкой 7% при оплате Mastercard. Предложение действует до 31 декабря 2020 года.
  • По карте Mastercard с 16 по 29 апреля можно подключиться онлайн-проекту Купаловского театра «Чытаць я хацеў» и слушать произведения белорусской и зарубежной литературы в исполнении актеров театра. Трансляция и прямой эфир Youtube и Instagram.

 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам белорусских банков действуют бонусы за покупки онлайн.
 
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