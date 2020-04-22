До 10% кэшбека за доставку из ресторанов и покупку одежды онлайн. Как банки «отвлекают» белорусов от магазинов

В то время, когда многие перешли на удаленную работу, и перевели общение в онлайн, особую актуальность имеют дистанционные покупки. Во многих банках и раньше был кэшбэк за покупки в Сети, но сейчас появились и специальные предложения. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам белорусских банков действуют бонусы за покупки онлайн.
Уточним, что в наш обзор не попали карты, по которым кэшбэк за покупки в интернете составляет меньше 1%.
Название банка и карты
Возможности карты
Стоимость
Альфа-Банк,
Visa AliExpress
MasterCard World Карта № 1
Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.
Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.
Обслуживание — 4.9 BYN/ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Можно выбрать любимую категорию, например, «Покупки», и при покупке одежды, обуви, техники, косметикы, ювелирных изделий, товаров в универсальных магазинах и т.д. — кэшбек 2%, по остальным категориям — 1%.
Обслуживание -4.9 BYN/ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»
До 31 мая в банке проходит акция. Кэшбэк по карте в этот период увеличен до 10% за покупки в интернете в продуктовых магазинах, сервисах доставки еды, при заказе блюд в ресторанах и кафе, одежды и обуви по каталогам, каршеринге. У торговых объектов должны быть такие МСС-коды: 5399, 5411, 5511, 5651, 5811, 5812, 5814, 7512.
При заказе через интернет-банкинг за 1-й год комиссия не взимается, во 2-й и 3-й — 2 BYN/ежемесячно.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»,
Visa Gold «Давай-Давай»
Кэшбек 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров до 30%, среди которых — приготовление и доставка блюд banketexpress.by (10%), пиццерия «Папа Джонс» (10%), онлайн-магазин 21vek (5%) и др.
Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.
Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, 0,75% — за остальные безналичные операции.
Также возможны скидки до 50% в фитнес-центрах, магазинах спортивных товаров и правильного питания, например, в магазине «Тук-тук Латук» — 10%, «Счастье есть» — 10−20%.
2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.
Банк Решение,
Visa Virtual и А1-banking
Кэшбек за покупки в интернете 2%.
Выпускаются бесплатно на год к новому счету.
Белагропромбанк,
Mastercard World «О-GO!»
Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — за остальные покупки.
Есть скидки у партнеров до 15%.
Ежемесячная плата — 4 BYN при удаленном оформлении. Срок действия — 3 года.
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro или Visa в рамках Клуба #настарт
При покупках интернет-магазинах — кэшбек 1%. Также предусмотрен кэшбек (до 12%) в магазинах-партнерах.
При оформлении в банке — 12 BYN, удаленно — 11 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot
Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%.
Бесплатно на 5 лет.
Идея Банк,
Visa Gold «Шоппер»
Кэшбек 3% на покупки в магазинах одежды, магазинах обуви, супермаркетах и продуктовых магазинах.
Обслуживание в месяц — 0,99 BYN. Срок действия — 3 года.
МТбанк,
MasterCard Халва Плюс
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах (192). Например, в 21vek.by — 1.5% и 3%, в магазине зоотоваров Zoomama.by — 1.5%, в такси 7177 — 2.5%, iq-taxi.by за счет бонусных баллов и др.
19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Приорбанк,
Visa Gold /МasterCard «Бумеранг»
Кэшбек 1%. Также к картам (Visa Gold, Visa Gold Credit, Visa Platinum, Visa Infinite) можно подключить бесплатную программу PriorPlus. Первые 5 баллов начисляются сразу при регистрации. К профилю можно привязать до 5 карт.
По Visa Gold в Беларуси начисляется 1% от суммы, за границей — 1,2%. За покупки онлайн предусмотрен увеличенный кэшбек — часть стоимости вернется в виде % как обычно за любую покупку + дополнительные баллы в виде кэшбека от партнера (больше 150 онлайн-магазинов, среди которых Aliexpress, Agoda, Пятый элемент, e-dostavka и др.). Но переход на сайт партнера обязательно должен быть через сайт PriorPlus.
1BYN = 1 балл.
При единовременной оплате — 135 BYN.
При наличии других действующих карточек банка в пакете услуг «Стандартный/Классический» и выше плата за выпуск «Бумеранг» в ин. валюте — 25 BYN, в BYN, если есть карточки в пакете «Стандартный"/ «Классический», — 38,50 BYN, в «Золотой» и выше — 25 BYN.
Срок действия — 4 года.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний»
Кэшбек до 2%. По MCC кодам 5541, 5542, 5983 (АЗС) — 2%, по 5812, 5814, 7 832,7922,7994, 7996 (магазины, рестораны, фастфуд и др.) — 1.5%.
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Технобанк,
Visa Rewards ЗОЖ
Кэшбек 3% за покупки, связанные с ЗОЖ (например, магазины спортивной одежды и питания) и 1% за безналичные операции в Беларуси.
Также есть скидки в организациях-партнерах, например до 10% на сайте expert-sport.by и 3% на акционные товары.
18 BYN в год. Срок действия — 3 года
Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker
Базовый кэшбек — 1% и повышенный 3% при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты», «Дом», «Компьютеры», «Мода», «Покупки», «Услуги», «Красота и здоровье» и др.)
3.99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
БПС Сбербанк,
Visa Gold Rewards «LaCard»
Выпускается в двух цветах и двух ароматах: белая — с запахом малины, черная — мяты.
При предоплате в магазине Lamoda кэшбек 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Кроме этого, в салонах красоты и SPA кэшбек 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки (до 25%) и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
За выпуск и доставку -0.03 BYN. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатное. Иначе — 1 руб./месяц. Срок действия — 3 года.
БТА Банк,
Карта «Кэшью»
По Visa Platinum 2% кэшбек за безналичные операции в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, аренда авто, услуги эвакуатора и др.), 1,2% — за другие покупки в Беларуси.
По Visa Gold 1.2% кэшбек за покупки в категории «Автомобили» и 1% — за другие покупки в Беларуси.
По Visa Classic — 1.5% за безналичные операции в категории «Relax» и 0.7% — за остальные покупки.
Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Visa Classic — 0.79 BYN, Visa Gold — 0.99 BYN, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.
Статусбанк,
Mastercard World Статускарта
В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС».
Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.
Название банка и карты, стоимость
Возможности карты
Альфа-Банк,
Visa AliExpress,
MasterCard World Карта № 1;
Обслуживание -4.9 BYN/ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.
Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.
Можно выбрать любимую категорию, например, «Покупки», и при покупке одежды, обуви, техники, косметикы, ювелирных изделий, товаров в универсальных магазинах и т.д. — кэшбек 2%, по остальным категориям — 1%.
Банк БелВЭБ,
MasterCard World «Дива»;
При заказе через интернет-банкинг за 1-й год комиссия не взимается, во 2-й и 3-й — 2 BYN/ежемесячно.
До 31 мая в банке проходит акция. Кэшбэк по карте в этот период увеличен до 10% за покупки в интернете в продуктовых магазинах, сервисах доставки еды, при заказе блюд в ресторанах и кафе, одежды и обуви по каталогам, каршеринге. У торговых объектов должны быть такие МСС-коды: 5399, 5411, 5511, 5651, 5811, 5812, 5814, 7512.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»;
Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.
Visa Gold «Давай-Давай»;
2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.
Кэшбек 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров до 30%, среди которых — приготовление и доставка блюд banketexpress.by (10%), пиццерия «Папа Джонс» (10%), онлайн-магазин 21vek (5%) и др.
Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, 0,75% — за остальные безналичные операции.
Также возможны скидки до 50% в фитнес-центрах, магазинах спортивных товаров и правильного питания, например, в магазине «Тук-тук Латук» — 10%, «Счастье есть» — 10−20%.
Банк Решение,
Visa Virtual и А1-banking;
Выпускаются бесплатно на год к новому счету.
Кэшбек за покупки в интернете 2%
Белагропромбанк,
Mastercard World «О-GO!»;
Ежемесячная плата — 4 BYN при удаленном оформлении. Срок действия — 3 года.
Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — за остальные покупки.
Есть скидки у партнеров до 15%.
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro или Visa в рамках Клуба #настарт;
При оформлении в банке — 12 BYN, удаленно — 11 BYN.
Срок действия — 3 года.
При покупках интернет-магазинах — кэшбек 1%. Также предусмотрен кэшбек (до 12%) в магазинах-партнерах.
Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot;
Бесплатно на 5 лет.
Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%.
Идея Банк,
Visa Gold «Шоппер»;
Обслуживание в месяц — 0,99 BYN. Срок действия — 3 года.
Кэшбек 3% на покупки в магазинах одежды, магазинах обуви, супермаркетах и продуктовых магазинах.
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах (192). Например, в 21vek.by — 1.5% и 3%, в магазине зоотоваров Zoomama.by — 1.5%, в такси 7177 — 2.5%, iq-taxi.by за счет бонусных баллов и др.
Приорбанк,
Visa Gold /МasterCard «Бумеранг»;
При единовременной оплате — 135 BYN.
При наличии других действующих карточек банка в пакете услуг «Стандартный/Классический» и выше плата за выпуск «Бумеранг» в ин. валюте — 25 BYN, в BYN, если есть карточки в пакете «Стандартный"/ «Классический», — 38,50 BYN, в «Золотой» и выше — 25 BYN.
Срок действия — 4 года.
Кэшбек 1%. Также к картам (Visa Gold, Visa Gold Credit, Visa Platinum, Visa Infinite) можно подключить бесплатную программу PriorPlus. Первые 5 баллов начисляются сразу при регистрации. К профилю можно привязать до 5 карт.
По Visa Gold в Беларуси начисляется 1% от суммы, за границей — 1,2%. За покупки онлайн предусмотрен увеличенный кэшбек — часть стоимости вернется в виде % как обычно за любую покупку + дополнительные баллы в виде кэшбека от партнера (больше 150 онлайн-магазинов, среди которых Aliexpress, Agoda, Пятый элемент, e-dostavka и др.). Но переход на сайт партнера обязательно должен быть через сайт PriorPlus.
1BYN = 1 балл.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний»;
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Кэшбек до 2%. По MCC кодам 5541, 5542, 5983 (АЗС) — 2%, по 5812, 5814, 7 832,7922,7994, 7996 (магазины, рестораны, фастфуд и др.) — 1.5%.
Технобанк,
Visa Rewards ЗОЖ;
18 BYN в год. Срок действия — 3 года
Кэшбек 3% за покупки, связанные с ЗОЖ (например, магазины спортивной одежды и питания) и 1% за безналичные операции в Беларуси.
Также есть скидки в организациях-партнерах, например до 10% на сайте expert-sport.by и 3% на акционные товары.
Белинвестбанк,
Visa Rewards Joker;
3.99 BYN в месяц. При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
Базовый кэшбек — 1% и повышенный 3% при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты», «Дом», «Компьютеры», «Мода», «Покупки», «Услуги», «Красота и здоровье» и др.)
БПС Сбербанк,
Visa Gold Rewards «LaCard»;
За выпуск и доставку -0.03 BYN. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатное. Иначе — 1 руб./месяц. Срок действия — 3 года.
Выпускается в двух цветах и двух ароматах: белая — с запахом малины, черная — мяты.
При предоплате в магазине Lamoda кэшбек 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кэшбеки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Кроме этого, в салонах красоты и SPA кэшбек 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки (до 25%) и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
БТА Банк,
Карта «Кэшью»;
Visa Classic — 0.79 BYN, Visa Gold — 0.99 BYN, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.
По Visa Platinum 2% кэшбек за безналичные операции в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, аренда авто, услуги эвакуатора и др.), 1,2% — за другие покупки в Беларуси.
По Visa Gold 1.2% кэшбек за покупки в категории «Автомобили» и 1% — за другие покупки в Беларуси.
По Visa Classic — 1.5% за безналичные операции в категории «Relax» и 0.7% — за остальные покупки.
Также начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Статусбанк,
Mastercard World Статускарта;
Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.
В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС».
Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Бонусы для тех, кто ушел в изоляцию
Кроме «плюшек» от самих банков, владельцы карт Mastercard могут воспользоваться приятными бонусами от платежной системы. Среди них:
Шеринг самокатов Eleven. С 16 по 30 апреля предоставляется бесплатный старт поездки при оплате картами Mastercard.
С помощью приложения DRIVE&PAY можно оплачивать топливо на всех АЗС Белоруснефть по карте, не подходя к кассе.
Скидка 15% на основное меню в ресторанах «Пицца Темпо» и «Васильки» при заказе онлайн. Предложение распространяется и на доставку — промокод МАСТЕРКАРД. Акция действует с 16 апреля по 15 мая.
Поездки на такси «Пятница» со скидкой 7% при оплате Mastercard. Предложение действует до 31 декабря 2020 года.
По карте Mastercard с 16 по 29 апреля можно подключиться онлайн-проекту Купаловского театра «Чытаць я хацеў» и слушать произведения белорусской и зарубежной литературы в исполнении актеров театра. Трансляция и прямой эфир Youtube и Instagram.