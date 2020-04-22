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Вялость и заторможенное сознание: врачи рассказали о состоянии Надежды Бабкиной

22.04.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вялость и заторможенное сознание: врачи рассказали о состоянии Надежды Бабкиной

Врачи медучреждения, в котором лечится народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщили, что о её выписке речи идти пока не может.   Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «СтарХит». 

Как отметили в больнице, сейчас Надежда Бабкина находится в несколько заторможенном уровене сознания. Артистка общается вяло при помощи жестов и знаков. Также имеет место быть депрессия, которая возникла в связи с долгим пребыванием в стационаре. 

По словам медиков, отключение певицы от аппарата ИВЛ - это большая победа.

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Врачи медучреждения, в котором лечится народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщили, что о её выписке речи идти пока не может.   Об этом сообщает РИА Новости...
 
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