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Вялость и заторможенное сознание: врачи рассказали о состоянии Надежды Бабкиной
Источник материала: ОНТ
Врачи медучреждения, в котором лечится народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщили, что о её выписке речи идти пока не может. Об этом
Как отметили в больнице, сейчас Надежда Бабкина находится в несколько заторможенном уровене сознания. Артистка общается вяло при помощи жестов и знаков. Также имеет место быть депрессия, которая возникла в связи с долгим пребыванием в стационаре.
По словам медиков, отключение певицы от аппарата ИВЛ - это большая победа.
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Врачи медучреждения, в котором лечится народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщили, что о её выписке речи идти пока не может. Об этом сообщает РИА Новости...
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