Вялость и заторможенное сознание: врачи рассказали о состоянии Надежды Бабкиной

Источник материала: ОНТ

Врачи медучреждения, в котором лечится народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, сообщили, что о её выписке речи идти пока не может. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «СтарХит».

Как отметили в больнице, сейчас Надежда Бабкина находится в несколько заторможенном уровене сознания. Артистка общается вяло при помощи жестов и знаков. Также имеет место быть депрессия, которая возникла в связи с долгим пребыванием в стационаре.

По словам медиков, отключение певицы от аппарата ИВЛ - это большая победа.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram