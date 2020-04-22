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Владимир Семашко: Россия помогает гражданам Беларуси вернуться домой из третьих стран
22.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия помогает белорусам
За рубежом до сих пор остается несколько сотен граждан республики. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, как его соотечественников в условиях пандемии возвращают в страну.
Продолжает возвращать своих соотечественников и Россия. Этой ночью в Казани приземлился самолет из индийского штата Гоа. На его борту 171 россиянин. Сегодня ожидается еще несколько рейсов из Таиланда.
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За рубежом до сих пор остается несколько сотен граждан республики.
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