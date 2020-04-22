Владимир Семашко: Россия помогает гражданам Беларуси вернуться домой из третьих стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия помогает белорусам вернуться на родину из третьих стран, передает телеканал «МИР 24».

За рубежом до сих пор остается несколько сотен граждан республики. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, как его соотечественников в условиях пандемии возвращают в страну.

«Сегодня мы решаем проблему вывоза белорусов, прибывающих из третьих стран своим транспортом, российским до границы России и Беларуси. Там их встречают родственники, знакомые либо представители фирм, предприятий. Либо люди сами добираются поездом или автотранспортом до места жительства», – рассказал Семашко.

Продолжает возвращать своих соотечественников и Россия. Этой ночью в Казани приземлился самолет из индийского штата Гоа. На его борту 171 россиянин. Сегодня ожидается еще несколько рейсов из Таиланда.