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Интернет-магазин OZ запускает продажу продуктов питания
Источник материала: Партизан
Компания OZ расширяет ассортимент своей продукции и вводит новое направление — «Продукты, деликатесы».
Теперь в интернет-магазине кроме привычных книг, косметики, сувениров появились и продукты питания: бакалея, консервированная продукция, детское питание, сладости, напитки и многое другое. Таким образом компания OZ планирует обеспечить безопасность клиентов и удовлетворить их потребности в товарах первой необходимости.
Продукты будут доступны к покупке на сайте OZ.by или через мобильное приложение OZ, их можно будет заказать на дом с бесконтактной курьерской доставкой.
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Компания OZ расширяет ассортимент своей продукции и вводит новое направление — «Продукты, деликатесы».
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