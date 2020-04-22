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Интернет-магазин OZ запускает продажу продуктов питания

22.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания OZ расширяет ассортимент своей продукции и вводит новое направление — «Продукты, деликатесы».





Теперь в интернет-магазине кроме привычных книг, косметики, сувениров появились и продукты питания: бакалея, консервированная продукция, детское питание, сладости, напитки и многое другое. Таким образом компания OZ планирует обеспечить безопасность клиентов и удовлетворить их потребности в товарах первой необходимости.

Продукты будут доступны к покупке на сайте OZ.by или через мобильное приложение OZ, их можно будет заказать на дом с бесконтактной курьерской доставкой.
 
 
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Компания OZ расширяет ассортимент своей продукции и вводит новое направление — «Продукты, деликатесы».
 
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