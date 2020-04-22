Интернет-магазин OZ запускает продажу продуктов питания

















Теперь в интернет-магазине кроме привычных книг, косметики, сувениров появились и продукты питания: бакалея, консервированная продукция, детское питание, сладости, напитки и многое другое. Таким образом компания OZ планирует обеспечить безопасность клиентов и удовлетворить их потребности в товарах первой необходимости.





Продукты будут доступны к покупке на сайте OZ.by или через мобильное приложение OZ, их можно будет заказать на дом с бесконтактной курьерской доставкой.