|
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси дыхательной аппаратуры
22.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочей терапевтической дыхательной аппаратуры. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 апреля 2020 года №243, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает
Этот запрет не коснется аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии.
Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 апреля текущего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочей терапевтической дыхательной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)