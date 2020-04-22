Кошка показала хозяйке, как нужно петь, и рассмешила соцсети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Домашние животные нередко удивляют хозяев своими талантами. Кошка, ставшая героиней одного из видеороликов, доказала это, пишет ridus.ru.

Хозяйка кошки продемонстрировала свое умение петь. Однако ее кошка, судя по кадрам, сочла исполнение недостаточно правильным. Животное показало на своем примере, как нужно петь, чем покорила пользователей сети.

«Кошка такая: „Молчать, я тут звезда“»,«Как она в конце укусила хозяйку… Разошлась не на шутку!», «Смешно, но ее действия напоминают что-то из серии „Да сколько уже можно выть, помолчи немного“», – написали в комментариях.

Ролик набрал 4,5 миллиона просмотров и 600 тысяч лайков в Instagram.

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