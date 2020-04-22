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«Надеялись на русский «авось». Почему произошла катастрофа на ЧАЭС? 3 мнения

22.04.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Споры о причинах катастрофы не утихают до сегодняшнего дня. Масса есть различных причин, интерпретаций. Как с вашей точки зрения – людей, которые проживали эти моменты тогда, в чём главная причина трагедии, катастрофы?

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
На мой взгляд, всё-таки, человеческая халатность. И, может быть, не совсем как-то была подготовлена станция на тот момент. Но это моё предположение. Но, всё-таки, основное – это халатность человеческая.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
На сегодняшний день, насколько я уже изучила все материалы, имеющиеся в Интернете и, в общем-то, везде, так до сих пор и не пришли к какому-то решению или мнению. И я думаю, что там, возможно, было всё – и человеческий фактор, и ещё какие-то вопросы.

Но суть остаётся сутью – эта трагедия случилась, и сегодня наложила такой отпечаток практически на Республику Беларусь и все те семьи, все те люди, которые жили на территориях – поэтому здесь, в общем-то, судить, как это произошло, кто виноват… Но суть в том, что сегодня из этой ситуации надо выбираться.

«Надеялись на русский «авось». Почему произошла катастрофа на ЧАЭС? 3 мнения

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:
Во-первых, надо сказать честно, что это были грубейшие нарушения регламента инструкций работы с атомным объектом. И если снаружи этот объект сильно охранялся и проверялся, то внутри не отслеживалась деятельность этих людей.

Как можно ставить эксперимент в субботу, ночью на атомном объекте, не имея согласований ни с физиком этого, ни с ядерщиками, ни с проектировщиками, ни с кем?! Даже не нашлось приказа или распоряжения по этой атомной станции – директора Брюханова на тот период, – чтобы провести этот эксперимент. Цель эксперимента, состав группы, ответственные в случае чего-то, и так далее. Нет такого распоряжения. Это были какие-то не совсем согласованные действия какой-то группы лиц.

И почему-то смена предыдущая отказалась от проведения этого эксперимента. А уже последующие, ну, где он немножко надавил, все смотрели американский фильм – в 5-й серии, там есть чётко, как зам. главного инженера Дятлов Анатолий Степанович в резкой форме буквально приказывает делать то, что уже автоматика отвечала, что нельзя – это уже аварийная ситуация.

Игорь Марзалюк:
Когда происходит такой системный сбой на таком важном союзном объекта, почему уже после того, как произошла катастрофа, вдруг оказалось, что катастрофически не хватает и банальных элементарных средств защиты, и всего, что с этим связано было.

Игорь Шанчук:
Я думаю, что всё-таки, на тот момент были не готовы, что может произойти такая авария. То есть у нас, как всегда, считали, что у нас всё самое лучшее, всё самое хорошее, надеялись на русский «авось». Даже когда проводили вот эти вот масштабные испытания, тоже надеялись на русский «авось», надеялись, что у нас всё будет хорошо.

Чем угрожают Беларуси лесные пожары в Чернобыльской зоне? Какая ситуация сейчас на загрязнённых территориях? Смотрите 22 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Игорь Шанчук, Жанна Чернявская, Владимир Каменков

 
 
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О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Споры о причинах катастрофы не утихают...
 
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