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Учитель: Доверие к власти расстаяло, но апогей всего - предложили "добровольно" сдать деньги на субботник

22.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С понедельника Лукашенко приказал начать занятия в школах. На учебу вернулись дети, которых отпустили родители, и учителя, среди которых много пенсионеров. А это особая группа риска. И многие боятся ходить на работу и недоумевают - почему школы не перевели на дистанционное обучение?

Учитель: Доверие к власти расстаяло, но апогей всего - предложили "добровольно" сдать деньги на субботник
Rebenok.by спросил у педагогов, как сейчас налажен процесс обучения в школе и не боятся ли они подхватить от детей вирус. К сожалению, ни один учитель не захотел назвать свое имя и место работы.  

«Так и напишите: мы боимся»

Учительница средней школы в Барановичах 58-летняя Анна Р. уже получает пенсию, но пока остается в строю и с радостью ходит на работу.  

— Все каникулы провели в режиме самоизоляции, в школу ходили в маске, работали отдельно от коллег в разных кабинетах. Но если кто хотел взять отпуск за свой счет — без проблем отпускал директор.  

Было много разговоров о том, что в школе будет «дистанционка», поэтому Анна активно готовилась учить детей удаленно. А потом узнала, что дети будут ходить в школу.  

— В одном классе 4 человека пришло, в другом — 15, есть у нас такой активный класс. Все в масках и с антисептиком на столах (с учителем говорим до того, как Лукашенко назвал эти средства защиты “показухой” — прим. ред.). Но детям не объяснили, как этим всем пользоваться. Сидит пятиклассник  и каждые 15 минут обрабатывает себе руки. Все на него отвлекаются — разве это учеба? 

Или в первый день после каникул ученик попытался антисептиком себе на маску «попшикать». А если у него аллергия или в глаза себе попадет? Или кашляет и снимает маску, а потом снова ее надевает. И вот вместо урока я объясняю, что руки надо обрабатывать после перемены и что маска нужна не для того, чтобы соседу по парте на лоб натягивать, а для защиты окружающих. 

Педагог отмечает общую напряженность в коллективе: «нет той сплоченности, какая была раньше, все очень зыбко». Да и работы прибавилось — после уроков учителя рассылают задания школьникам, оставшимся дома, а потом проверяют выполненные задания.  

— Не побоюсь этого слова «психуют все». Постоянно себя контролируешь, ни с кем из коллег особо стараешься не общаться. Если честно, я боюсь заразиться. Да и коллеги тоже. Не только пенсионеры, но и молодежь: у многих хронические заболевания. Но к дистанционному обучению не было команды, а мы люди подневольные. Сказали — ходим.  

Учительница говорит, что соскучилась по детям, а дети — по школе. Зато у родителей есть возможность заниматься со своими детьми и учить детей так, как они считают нужным.  

— Я пишу в вайбер своим: «Дети, я вас очень люблю и скучаю, но сейчас такое время: можно друг друга любить на расстоянии и поберечься».  


«Скажем так: опасаюсь заболеть» 


Преподаватель минской гимназии Инна К. говорит, что работает на пенсии, потому что «никто не принесет ничего на блюдечке, надо себя обеспечивать». На вопрос о том, считает ли педагог свою работу сейчас опасной, отвечает с грустью: 

— Не то, чтобы я боялась. Но опасаюсь. Руки мою всегда, дистанцию соблюдаю. Но главное — сохраняю позитивный настрой. Из этой ситуации вынесла одно: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. О нас никто не позаботится. Раньше доверие власти было небольшим, но было. А сейчас все растаяло.  

В первые дни учебы в школе было очень мало детей, говорит педагог.  

— Например, в одном классе из 25 — четверо, все в масках, кроме одной девочки. Настроение у детей обычное. А вот учителя ведут эти уроки и не понимают: "Зачем?" 

Педагог отмечает, что четвертая четверть в учебном процессе — это чаще всего повторение пройденного материала и шанс для детей исправить оценки. Учеба сейчас действительно важна только для выпускных классов. 

— Учителя не понимают, почему нет дистанционного обучения? Зачем такое нужно образование? Но апогей всего — сегодня мы узнали, что  нам теперь предлагают сдать деньги на субботник «добровольно».  

«У нас руководство не самоизолировалось» 

В Докшицах, где эпидемическая обстановка сложная, в учреждениях образования ввели дистанционное обучение, график работы изменился. На городские номера практически никто не отвечает, но нам удалось поговорить с директором одной из школ.  

— Я вам скажу: у нас очень комфортно работать! Руководство в области не самоустранилось от проблемы, а районные специалисты отдела образования по несколько раз на дню интересуются, нужно ли нам что-то и все решают моментально — вплоть до технических вопросов.  

Сейчас мы на дистанционном обучении — у нас есть специальный онлайн-журнал, дети получают задания и учитель может их проверить. Все справляются. Это наилучший вариант сейчас, когда пик эпидемии не пройден.    

В школу учителя ходят в масках и с антисептиком — без этих атрибутов никого на территорию на пускают. 

— У нас есть учителя-пенсионеры, и они ведут группы продленного дня, но детей сейчас нет, поэтому все работают без риска для здоровья. По крайней мере, контакты очень ограничены. Но одна женщина у меня попросилась в отпуск, и я ее отпустила. 

Потому что ситуация такая, когда каждый расставляет приоритеты для себя: здоровье или работа. Ведь некомфортно работать, если ты на уроке, а  думаешь только о том, как бы не заболеть. 


«Паника в нашем случае страшнее»  


В Червене на днях узнали о положительных тестах некоторых жителей города. Но 59-летняя учительница Светлана В. не стала отпрашиваться с работы. Настроена она очень решительно, говорит: “Мы как воины ходим на работу”.  

— Паника в этом случае страшнее. Раз надо ходить на работу — будем ходить. В сельской местности проще: рассадил детей по углам и все.    

Родители отправили детей в школу — и это их право. Все сейчас в масках. Я даже спросила сегодня у девочки про маски. А она мне — вот меняю каждые три часа, и показала пакет с использованными и с новыми. 

В целом дети ведут себя так, как и их родители: кто-то относится безбашенно, кто-то паникует и остается дома, а кто-то просто спокойно и ответственно носит маску и моет руки.  

По мнению педагога, сам процесс учебы можно было бы наладить продуктивнее, если бы спросили, что делать, у самих работников школы. 

— Учителя у нас так привыкли выкручиваться из самых разных ситуаций, что и здесь нашли бы грамотный выход. Если хотите знать мое мнение: можно было передвинуть учебный процесс на полмесяца вперед, чтобы хотя бы пройти пик эпидемии. 

Закончили бы учебу в середине или в конце июня. На моей практике было такое. Когда я сама в школе училась, у нас тоже занятия заканчивались в июне, а в сентябре мы снова в школу шли и прекрасно себя чувствовали. Но нам сказали надо — и мы ходим на работу, как воины.   
 
 
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С понедельника Лукашенко приказал начать занятия в школах. На учебу вернулись дети, которых отпустили родители, и учителя, среди которых много пенсионеров. А это...
 
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