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Минздрав просит сидеть дома на длинные выходные: кладбища еще успеете посетить
Источник материала: Myfin
«Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем некоторые собираются ехать к пожилым родителям. В очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих», – отметила Инна Карабан.
«Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание», – обратилась представитель Минздрава к белорусам.
Она добавила, что кладбище можно посетить и в другое время. Сейчас лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.
Источник: Myfin.by
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