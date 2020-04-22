Минздрав просит сидеть дома на длинные выходные: кладбища еще успеете посетить

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«Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем некоторые собираются ехать к пожилым родителям. В очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих», – отметила Инна Карабан.

«Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание», – обратилась представитель Минздрава к белорусам.

Она добавила, что кладбище можно посетить и в другое время. Сейчас лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.