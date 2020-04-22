Брюнетки, блонднки или рыжие? Учёные выяснили, кто проживёт дольше

Источник материала: ОНТ

Исследование нидерландских учёных показало, что некоторые комбинации ДНК, связанные с цветом волос, могут влиять на раннее старение человека. Об этом сообщает РИА Новости .





Всем известно, что за цвет волос отвечает пигмент меланин. Он синтезируется в меланоцитах - специальных клетках волосяных фолликул. Далее в игру вступает рецептор меланокортина 1, находящийся на поверхности этих клеток. В зависимости от его активности может получиться либо темный пигмент (эумеланин), либо более светлый — феомеланин.





Соотношение данных веществ способно оказывать влияние на цвет волос. Если преобладает первый, то получается брюнет, если он отсутсвует, а синтез второго усиленный, то получаются рыжие. Последний вариант, как правило, характерен для носителей некоторых разновидностей гена MC1R. Помимо этого, он участвует в защите человеческого тела от ультрафиолетового излучения. Также этот ген может оказывать влияние даже на скорость старения.





В процессе исследования учёные попросили волонтёров определить по фотографиям возраст людей. Ответы сравнивали с настоящим возрастом респондентов, а затем их сопоставили их ДНК. Оказалось, что носители некоторых вариантов MC1R в среднем выглядели на два года старше, чем их ровесники. Однако прямого воздействия данного гена на процессы старения подтвердить не удалось.

Ещё одна группа учёных практически доказала генетические корреляции между оттенком волос, старением и продолжительностью жизни. ДНК около полумиллиона мужчин и женщин были проанализированы учёными. Им удалось выяснить, что светлый цвет волос может быть связан с более поздним половым созреванием. Также у обладателей такого цвета волос был пониженный риск развития возрастных болезней и более высокая продолжительность жизни.

Результаты исследования показали, что варианты генов, связанные с началом полового созревания, располагаются рядом с теми, которые влияют на цвет кожи и волос. Таким образом, чем сильнее пигментация, тем раньше наступает пубертат. Это означает, что рыжие, тёмные шатены и брюнеты повзрослеют гораздо быстрее, чем блондины и люди со светло-каштановыми волосами.

Помимо этого, в ходе исследования удалось выяснить, что люди с более поздним половом созреванием живут дольше и меньше болеют. Каждый лишний год так называемого детства в среднем добавлял человеку девять месяцев жизни. Исследователям также удалось обнаружить, что раннее созревание может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака.

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