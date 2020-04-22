Прогноз погоды на 23 апреля: тепло возвращается

Источник материала: ОНТ

В апреле активная и теплая Атлантика уступила свои полномочия северным ветрам. Температура держится ниже климатической нормы. Но после прохладного периода в ближайшие время вновь вернется тепло.

23 апреля влияние на погоду окажет область повышенного атмосферного давления, сформированная в более теплой воздушной массе, поступающей с Западной Европы, лишь днем в восточных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет солнечно, тепло и комфортно.

В четверг - переменная облачность. Без осадков, лишь днем по востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 50%. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать. Среднесуточная температура около нормы.

Температура воздуха к 8:00 составит от +4°C по восточной половине, при прояснениях до -1°C, до +7°C в центральных регионах страны. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-4 градуса холодней.

В середине дня воздух хорошо прогреется, и температура составит от +13°C по северной половине до +17°C по юго-западу.

К вечеру температура немного понизится, но все равно останется положительной от +9°C по северо-востоку до +15°C по юго-западу.

В пятницу днем с юга Балтийского моря на территорию нашей страны ожидается поступление теплой и неустойчивой воздушной массы. Температура воздуха еще немного повысится, ночью +1…+7°C, днем от +12°C по северо-востоку до +20°C по юго-западу. При облачной с прояснениями погоде ночью будет без осадков, днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый. По предварительному прогнозу, в выходные будет преобладать умеренно теплая с небольшими дождями погода, днем возможны грозы.

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