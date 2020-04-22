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«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

22.04.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помимо человеческих судеб, есть еще таинственная история исчезновения, связанная с Могилевом 1941-го.

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Больше восьми с половиной веков он – духовный оберег наших земель. На боковых торцах святыни помещена большая завещательная надпись: «Пусть не выносят его из монастыря никогда и не продают, и не отдают. Если не послушается кто и вынесет из монастыря, пусть не поможет ему святой крест ни в жизни этой, ни в будущей, пусть проклят будет он Святой Животворящей Троицей и святыми отцами»

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Еще перед войной в готовящийся стать столицей Могилев стекаются реквизированные из храмов ценности. Так, из минского Белгосмузея сюда попала коллекция антикварного фонда СССР, а вместе с ней и Крест Евфросинии Полоцкой.

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Хранить святыню было решено не в местном историческом музее, а вместе с другими драгоценными артефактами отправить в комнату-сейф Могилевского обкома партии.

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Ключ от бронированной двери этого секретного убежища хранился якобы лишь у директора музея, однако входить туда он мог только в присутствии партийных работников.

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«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

В 1944-м, когда Могилев освободили от фашистских захватчиков, возник вопрос: куда делись ценности, ведь сейф оказался пуст. Серебряный и золотой ключи от Могилева, сани Наполеона, трон Екатерины II, сотни старинных икон 13-18 веков, коллекция риз и окладов, было там и Слуцкое Евангелие.

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
По воспоминаниям Мигулина, именно замочная скважина была автогеном расширена. Мигулин в акте 22 декабря 1944 года вписал ценности и дал им оценочную стоимость. Причем оценивал он предметы по памяти, произвольно.

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Для чего это было сделано? Так как нужно было предъявить репарационные платежи Германии. Крест, например, Мигулин оценил в 6 миллионов рублей, ризы для икон, оклады, утварь церковную он оценил в 10 миллионов. В целом, все ценности могилевского музея были оценены в 60 миллионов.  

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«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

Вернется ли все на свои места? Пожалуй, это пока остается на откуп времени.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Александра Буракова

 
Теги: Могилев
 
 
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