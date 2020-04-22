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Мужчина приревновал бывшую жену к знакомому и несколько раз выстрелил в него из ружья

22.04.2020 18:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина приревновал бывшую жену к знакомому и несколько раз выстрелил в него из ружья

В Докшицах завершили расследование об убийстве, сообщил официальный представитель УСК Витебской области Оксана Лазько.

История произошла вечером 2 января. 47-летний мужчина позвонил в милицию и признался в убийстве. Правоохранители, прибыв на место преступления, обнаружили труп местного жителя и звонившего мужчину.

Оказалось, что обвиняемый приревновал бывшую супругу к другому мужчине и вызвал его на разговор. При встрече произошел конфликт. Обвиняемый трижды выстрелил из охотничьего ружья в 44-летнего мужчину. Потерпевший скончался на месте. 

Мужчине предъявлено обвинение по 139 статье (убийство) УК РБ. Сейчас он находится под стражей.

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В Докшицах завершили расследование об убийстве, сообщил официальный представитель УСК Витебской области Оксана Лазько. История произошла вечером 2 января....
 
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