Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«В процессе формулирования задач по развитию взаимодействия нашей страны и Евросоюза необходимо принимать в расчет сразу несколько факторов — взаимные ожидания Беларуси и ЕС от будущего сотрудничества, внешние обстоятельства, включая обязательства Беларуси в рамках других интеграционных объединений, а также амбициозность, стремление и готовность каждой из сторон реально двигаться навстречу друг другу, — подчеркнул Александр Михневич. — Важным обстоятельством является то, что Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза».

Посол также отметил, что Евросоюз на данной стадии не активизирует процесс принятия в свой состав даже стран-кандидатов, соответствующие переговорные процессы растянуты во времени и длятся продолжительный период.

Беларусь заинтересована в полной нормализации отношений с Евросоюзом, придания этому процессу необратимого характера, заключении базового юридического соглашения о сотрудничестве с ЕС с учетом нынешних реалий взаимодействия, расширении двусторонней юридической базы взаимодействия, получении беспрепятственного доступа на рынок ЕС и построении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его странами-членами.

Александр Михневич обратил внимание, что и белорусская сторона, и ЕС на официальном и экспертном уровнях отмечают направления, представляющие взаимный интерес: торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в таможенной сфере и области энергетической безопасности, развитие транзитной инфраструктуры, регулирование качества продуктов питания на основе принятия соответствующих стандартов, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие финансовых институтов, сотрудничество по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции.

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