ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС

Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«В процессе формулирования задач по развитию взаимодействия нашей страны и Евросоюза необходимо принимать в расчет сразу несколько факторов — взаимные ожидания Беларуси и ЕС от будущего сотрудничества, внешние обстоятельства, включая обязательства Беларуси в рамках других интеграционных объединений, а также амбициозность, стремление и готовность каждой из сторон реально двигаться навстречу друг другу, — подчеркнул Александр Михневич. — Важным обстоятельством является то, что Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза».

Посол также отметил, что Евросоюз на данной стадии не активизирует процесс принятия в свой состав даже стран-кандидатов, соответствующие переговорные процессы растянуты во времени и длятся продолжительный период.

Беларусь заинтересована в полной нормализации отношений с Евросоюзом, придания этому процессу необратимого характера, заключении базового юридического соглашения о сотрудничестве с ЕС с учетом нынешних реалий взаимодействия, расширении двусторонней юридической базы взаимодействия, получении беспрепятственного доступа на рынок ЕС и построении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его странами-членами.

Александр Михневич обратил внимание, что и белорусская сторона, и ЕС на официальном и экспертном уровнях отмечают направления, представляющие взаимный интерес: торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в таможенной сфере и области энергетической безопасности, развитие транзитной инфраструктуры, регулирование качества продуктов питания на основе принятия соответствующих стандартов, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие финансовых институтов, сотрудничество по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 23 апреля: тепло возвращается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика