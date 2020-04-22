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Главы МИД Беларуси и Украины обсудили подготовку к третьему Форуму регионов в Гродно
22.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Владимира Макея с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели график официальных мероприятий на текущий год и обсудили вопросы подготовки к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины
Министры отметили эффективную совместную работу стран при оказании содействия гражданам в возвращении на Родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ.
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Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Владимира Макея с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Беларуси....
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