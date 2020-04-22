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Главы МИД Беларуси и Украины обсудили подготовку к третьему Форуму регионов в Гродно

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Главы МИД Беларуси и Украины обсудили подготовку к третьему Форуму регионов в ГродноГродно" width="599" height="363">

Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Владимира Макея с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели график официальных мероприятий на текущий год и обсудили вопросы подготовки к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины в Гродно. Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств», — уточнили в ведомстве.

Министры отметили эффективную совместную работу стран при оказании содействия гражданам в возвращении на Родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ.

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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Владимира Макея с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Беларуси....
 
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