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Футбол. Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо"
Источник материала: Партизан
Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо".
Спортивное общество будет осуществлять основное руководство проектом, сообщает
Владельцем клуба ранее назывался Мингорисполком. Однако по регламенту у двух клубов высшей лиги не может быть одного владельца.
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Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо".
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