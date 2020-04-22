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Футбол. Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо"

22.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо".

Спортивное общество будет осуществлять основное руководство проектом, сообщает "СБ".

Владельцем клуба ранее назывался Мингорисполком. Однако по регламенту у двух клубов высшей лиги не может быть одного владельца.
 
 
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Основным владельцем минского "Динамо" станет БФСО "Динамо".
 
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