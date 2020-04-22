Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на посещение лесов действует в 72 районах Беларуси Наглядная информация от Минлесхоза на ваших экранах. Теперь в красной зоне не только юг страны, к Брестской и Гомельской областям практически в полном объеме...

Наглядная информация от Минлесхоза на ваших экранах. Теперь в красной зоне не только юг страны, к Брестской и Гомельской областям практически в полном объеме добавилась Гродненская. В столичном регионе запрет действует в 14-ти районах, в Могилевском - в пяти. Как сказано в ведомстве, причина введения временных мер - высокий класс пожарной опасности. За обновлениями данных можно следить на сайте Минлесхоза - там размещена интерактивная карта.