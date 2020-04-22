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Запрет на посещение лесов действует в 72 районах Беларуси
Источник материала: БTНаглядная информация от Минлесхоза на ваших экранах. Теперь в красной зоне не только юг страны, к Брестской и Гомельской областям практически в полном объеме добавилась Гродненская. В столичном регионе запрет действует в 14-ти районах, в Могилевском - в пяти. Как сказано в ведомстве, причина введения временных мер - высокий класс пожарной опасности. За обновлениями данных можно следить на сайте Минлесхоза - там размещена интерактивная карта.
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Наглядная информация от Минлесхоза на ваших экранах. Теперь в красной зоне не только юг страны, к Брестской и Гомельской областям практически в полном объеме...
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