Источник материала: ОНТ

Витебские десантники приняли участие в республиканской акции «Беларусь помнит». Солдаты делятся семейными воспоминаниями о том, как их родные пережили страшные годы Великой Отечественной.

Рассказы есть почти в каждой семье. Сегодня еще две истории пополнили Музей Боевой славы в воинской части. Прадед одного солдата воевал в партизанском отряде и был участником рельсовой войны, бабушку второго увезли в Германию.

Именно в годы войны и началось формирование прославленного подразделения, а с января 1945 года десантники участвовали в освобождении европейских стран. С 1946-го они постоянно базируются в областном центре. С недавних пор в названии соединения есть и упоминание города – 103-я Витебская воздушно-десантная бригада.

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