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Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»
Источник материала: СТВ
Новости мира. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БМ-13 пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы. По словам историков, машина – лучшая реплика артиллерийской установки в мире. Сейчас она ожидает перевозки к монументу.
Прикасаясь к этой машине, трудно поверить, что она помнит сражения Второй мировой. Возраст авто выдают детали: части обшивки, колеса с дисками. А здесь и вовсе – гравировка «Завод им. Сталина». В единую установку все это собрали реставраторы.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
За основу реставраторы взяли натурные образцы «катюши» из Музея артиллерии в Санкт-Петербурге. Часть машины (а точнее, так называемый скелет) собрана там. Остальное – в Беларуси. И силами своих специалистов. За это взялась одна из лучших компаний в сфере реставрации техники.
Впервые в бой знаменитые «катюши» вступили под Оршей летом 1941-го. БМ-13 защищали Москву и Сталинград, участвовали в битве на Курской дуге.
Идея восстановить артиллерийскую установку – символ Победы в Великой Отечественной – принадлежит Федерации профсоюзов. Машина пополнит выставку военной техники у комплекса Курган Славы. Там, рядом со штурмовиком ИЛ-2, возводят пьедестал в форме звезды.
Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Сейчас техника ожидает перевозки к монументу. Туда ее доставят не своим ходом. Впрочем, реставраторы могут «заставить» машину ехать. Только это в данном случае едва ли нужно. Планируется, что экспозицию у Кургана Славы «Катюша» пополнит уже в преддверие 9 Мая.
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Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»
Новости мира. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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