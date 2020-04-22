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Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

22.04.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

БМ-13 пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы. По словам историков, машина – лучшая реплика артиллерийской установки в мире. Сейчас она ожидает перевозки к монументу.  

Одним из первых образец увидел Дмитрий Боярович.   

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Прикасаясь к этой машине, трудно поверить, что она помнит сражения Второй мировой. Возраст авто выдают детали: части обшивки, колеса с дисками. А здесь и вовсе – гравировка «Завод им. Сталина». В единую установку все это собрали реставраторы.  

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Дмитрий Боярович, корреспондент:   
Машину реставрировала команда специалистов. Вся работа заняла год. И теперь это едва ли не самая точная копия легендарной «катюши». Такой больше нет нигде в мире.   

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Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

За основу реставраторы взяли натурные образцы «катюши» из Музея артиллерии в Санкт-Петербурге. Часть машины (а точнее, так называемый скелет) собрана там. Остальное – в Беларуси. И силами своих специалистов. За это взялась одна из лучших компаний в сфере реставрации техники.    

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Впервые в бой знаменитые «катюши» вступили под Оршей летом 1941-го. БМ-13 защищали Москву и Сталинград, участвовали в битве на Курской дуге.   

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Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Идея восстановить артиллерийскую установку – символ Победы в Великой Отечественной – принадлежит Федерации профсоюзов. Машина пополнит выставку военной техники у комплекса Курган Славы. Там, рядом со штурмовиком ИЛ-2, возводят пьедестал в форме звезды.    

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Был такой вопрос задан ветеранам: желают ли они, чтобы у нас на Кургане Славы стоял БМ-13. Ветераны это очень бурно поддержали. И сказали, что это для них будет большой, значимый подарок. 

Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор

Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Сейчас техника ожидает перевозки к монументу. Туда ее доставят не своим ходом. Впрочем, реставраторы могут «заставить» машину ехать. Только это в данном случае едва ли нужно. Планируется, что экспозицию у Кургана Славы «Катюша» пополнит уже в преддверие 9 Мая. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Леонард Богушевич

 
 
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Новости мира. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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