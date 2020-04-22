Леонид Кучук был официально представлен на посту главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск»

Источник материала: ОНТ

Известный белорусский специалист Леонид Кучук сегодня был официально представлен на посту главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск».

В прошлом сезоне он работал в украинском «Рухе», а свой лучший этап карьеры провёл в молдавском «Шерифе», с которым шесть раз становился чемпионом страны и впервые вывел команду в еврокубки. Также Леонид Кучук работал в российских «Локомотиве», «Кубани», «Ростове» и других клубах.

В 2013 году он был признан лучшим тренером Беларуси. Помощниками Леонида Кучука в «Динамо» будут его сын Алексей – бывший наставник команды первой лиги «Крумкачы», тренер вратарей Юрий Афанасенко и покинувший «Витебск» специалист по физподготовке Виталий Милютин. Леонид Кучук на посту главного тренера минского «Динамо» сменил Сергея Гуренко.

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