Анна Семенович восхитила поклонников стройными ногами на фото

Источник материала: ОНТ

Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал восхищение подписчиков.

40-летняя артистка разместила фотографию, на которой позирует в черном мини-платье с кружевами. На снимке видны стройные ноги певицы. «Пантера перед уборкой квартиры», – подписала фото артистка.

«Красотка», «Шикарно», «Очень красиво и стильно», «Шикарная пантера», – написали комплименты подписчики Семенович.

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