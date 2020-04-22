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Анна Семенович восхитила поклонников стройными ногами на фото

22.04.2020 19:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анна Семенович восхитила поклонников стройными ногами на фото

Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал восхищение подписчиков. 

40-летняя артистка разместила фотографию, на которой позирует в черном мини-платье с кружевами. На снимке видны стройные ноги певицы. «Пантера перед уборкой квартиры», – подписала фото артистка. 

«Красотка», «Шикарно», «Очень красиво и стильно», «Шикарная пантера», – написали комплименты подписчики Семенович. 

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Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал восхищение подписчиков.  40-летняя артистка...
 
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