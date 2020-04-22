|
Анна Семенович восхитила поклонников стройными ногами на фото
Источник материала: ОНТ
Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал восхищение подписчиков.
40-летняя артистка разместила фотографию, на которой позирует в черном мини-платье с кружевами. На снимке видны стройные ноги певицы. «Пантера перед уборкой квартиры», – подписала фото артистка.
«Красотка», «Шикарно», «Очень красиво и стильно», «Шикарная пантера», – написали комплименты подписчики Семенович.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал восхищение подписчиков. 40-летняя артистка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)