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Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость.
Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире.
В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19
Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, а это может ускорить процесс выздоровления.
Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ транфузиологии и медицинских биотехнологий:
Каждая доза плазмы проходит патоген-редукцию. Она становится безопасной в плане вирусов, бактерий и простейших. Результаты будут, конечно, хорошие, я надеюсь, потому что по мировым данным, по литературным данным есть толк в нашей работе.
Забор крови организован по всей стране. В Витебске плазму сдали четыре человека. При этом процедуру после небольшого перерыва можно повторить. Главное, чтобы показания к сдаче были в норме и, безусловно, желание помогать только крепло.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
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Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы максимально ускорить...
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