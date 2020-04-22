Караник: в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ

БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Об этом агентствусообщил министр здравоохранения Владимир Караник.





По его словам, такое может произойти "по мере развития ситуации, если будет потребность".





Руководитель Минздрава заявил, что его ведомство поддерживает постоянные контакты с ВОЗ. "Каких-то недоразумений и проблем с ВОЗ у нас нет", — добавил он.