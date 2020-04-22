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Караник: в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ

22.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При необходимости в Беларусь может приехать еще одна миссия всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом агентству БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, такое может произойти "по мере развития ситуации, если будет потребность".

Руководитель Минздрава заявил, что его ведомство поддерживает постоянные контакты с ВОЗ. "Каких-то недоразумений и проблем с ВОЗ у нас нет", — добавил он.

Миссия ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля. Она приехала по приглашению Александра Лукашенко.


В своих рекомендациях для Беларуси, опубликованных 21 апреля, эксперты ВОЗ посоветовали отменить массовые мероприятия (в том числе спортивные и религиозные), ввести дистанционное обучение, ввести карантин для контактов процентов с подтвержденным COVID-19.

Тем временем в Беларуси продолжается чемпионат по футболу, готовится военный парад. А с 20 апреля возобновилось обучение детей в школах. 
 
 
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При необходимости в Беларусь может приехать еще одна миссия всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
 
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