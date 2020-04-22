Пандемия как тест на человечность. Как Беларусь проходит это испытание?

Источник материала: ОНТ

COVID-19 не только испытывает на прочность и состоятельность системы здравоохранения в разных странах, не только экономики, но и всех нас – людей – на человечность. Как показывает практика, кто-то не жалеет грязи, вместо того, чтобы помочь, а кто-то не жалеет сил, чтобы спасти чужие жизни. Конечно, эти усилия не остаются без внимания.

Государство приняло в каком-то смысле беспрецедентные меры стимулирования работников здравоохранения: вводятся ежемесячные надбавки за работу, связанную с инфекционными заболеваниями.

Размеры надбавок от 300 рублей до 4000 рублей. Это, действительно, очень серьёзная своевременная поддержка. И дело не только в деньгах, но и в том, что нынешняя ситуация – это один большой тест на человечность, чувство взаимоуважения и взаимопомощи. Мы можем видеть, как много белорусов проходит это настоящее испытание достойно.

Впрочем, борьба за каждого подразумевает и вклад каждого. Осознанный подход к собственному здоровью.

Мнение экспертов — в программе «Объективно». О том, как белорусы переживают это непростое время, рассказали главный врач 1-й Минской городской клинической больницы Дмитрий Шевцов и главный врач 39-й Минской городской поликлиники, главный внештатный специалист лабораторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик, а также завкафедрой Витебского государственного медицинского университета Татьяна Оленская и волонтер Екатерина Гордеева.



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