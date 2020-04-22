Посол: Беларусь не хочет вступать в ЕС, но со временем это может измениться

БЕЛТА . Это Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич подчеркнул сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ, передаёт





В отношениях Беларуси и ЕС, по мнению дипломата, следует принимать во внимание несколько факторов: взаимные ожидания Беларуси и Евросоюза от будущего сотрудничества, внешние обстоятельства, в том числе обязательства Беларуси в рамках других интеграционных объединений, а также стремление и готовность каждой из сторон двигаться навстречу друг другу.





Михневич отметил, что позиция Беларуси по поводу членства в ЕС может со временем измениться: "Но это тоже не значит, что наша позиция здесь статична и не может измениться в будущем, с учётом внешних и внутренних причин, а также актуальных ожиданий белорусского общества".





Посол обратил внимание на то, что Евросоюз сегодня не принимает в свой состав новые страны-кандидаты, переговоры с ними затягиваются.