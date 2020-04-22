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Посол: Беларусь не хочет вступать в ЕС, но со временем это может измениться
Источник материала: Партизан
У Беларуси нет цели стать членом Евросоюза или добиваться ассоциированного членства.
Это Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич подчеркнул сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ, передаёт
В отношениях Беларуси и ЕС, по мнению дипломата, следует принимать во внимание несколько факторов: взаимные ожидания Беларуси и Евросоюза от будущего сотрудничества, внешние обстоятельства, в том числе обязательства Беларуси в рамках других интеграционных объединений, а также стремление и готовность каждой из сторон двигаться навстречу друг другу.
Михневич отметил, что позиция Беларуси по поводу членства в ЕС может со временем измениться: "Но это тоже не значит, что наша позиция здесь статична и не может измениться в будущем, с учётом внешних и внутренних причин, а также актуальных ожиданий белорусского общества".
Посол обратил внимание на то, что Евросоюз сегодня не принимает в свой состав новые страны-кандидаты, переговоры с ними затягиваются.
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У Беларуси нет цели стать членом Евросоюза или добиваться ассоциированного членства.
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