Во славу Победы: в Беларуси подвели итоги всереспубликанской акции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Во славу общей Победы». В Беларуси подводят итоги всереспубликанской акции. Ее посвятили воинам, которые пали на полях Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

В Минской области горсти земли собрали во всех районах – с мест кровопролитных боев, массовых захоронений солдат и мирных жителей. Капсулы передали настоятелю храма-памятника в честь Всех Святых. Именно там в крипте хранятся такие сосуды не только из Беларуси, но и многих стран Содружества. Протоиерей Федор Повный назвал крипту храма святым штабом бессмертного войска. И оно постоянно пополняется новыми именами.

«Символично, что второй этап акции «Во славу общей Победы» начался в эти пасхальные дни. В 1945 году война кончилась на праздник светлого Воскресения Христова. Это была победа над смертью. Пусть эти дни будут святыми для нас. Пусть будет вечная благодарность от людей павшим защитникам отечества», – сказал Федор Повный.

Всего в крипте Всехсвятского храма памятника предусмотрены 504 ниши. В них уже находится земля с мест кровопролитных боев подо Ржевом, на Курской дуге, операции «Прорыв» в Витебской области. Еще несколько десятков капсул заложат в крипту накануне празднований в честь Великой Победы.