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Во славу Победы: в Беларуси подвели итоги всереспубликанской акции
22.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Во славу общей Победы». В Беларуси подводят итоги всереспубликанской акции. Ее посвятили воинам, которые пали на полях Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
В Минской области горсти земли собрали во всех районах – с мест кровопролитных боев, массовых захоронений солдат и мирных жителей. Капсулы передали настоятелю храма-памятника в честь Всех Святых. Именно там в крипте хранятся такие сосуды не только из Беларуси, но и многих стран Содружества. Протоиерей Федор Повный назвал крипту храма святым штабом бессмертного войска. И оно постоянно пополняется новыми именами.
Всего в крипте Всехсвятского храма памятника предусмотрены 504 ниши. В них уже находится земля с мест кровопролитных боев подо Ржевом, на Курской дуге, операции «Прорыв» в Витебской области. Еще несколько десятков капсул заложат в крипту накануне празднований в честь Великой Победы.
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В Минской области горсти земли собрали во всех районах – с мест кровопролитных боев, массовых захоронений солдат и мирных жителей.
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