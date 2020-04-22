Пожар в Чернобыльской зоне. Насколько это опасно для хранилища радиационных отходов?

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Чернобыльской зоне продолжается борьба с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 апреля стихия вплотную подобралась к нашей стране.

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну

В 17 километрах от белорусской границы развернулась масштабная операция. В тушении задействованы более тысячи человек и десятки единиц техники.





Согласно последним данным, ситуация в Житомирской области постепенно улучшается, открытого огня нет. Сейчас пожарные пытаются добраться до самого сложного очага тления в зоне отчуждения. По словам специалистов, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам на этой территории ничего не угрожает.











