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У Ричарда Гира в 70 лет родился сын
Источник материала: ОНТ
Американский актер
А артиста и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй сын. Первому их ребенку уже исполнилось два года. Также у Ричарда Гира есть еще один 20-летний сын из другого брака с Кэри Ловелл.
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Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом в 70 лет, сообщает издание Hello. А артиста и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй сын. Первому их...
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