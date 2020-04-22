У Ричарда Гира в 70 лет родился сын

Источник материала: ОНТ

Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом в 70 лет, сообщает издание Hello.

А артиста и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй сын. Первому их ребенку уже исполнилось два года. Также у Ричарда Гира есть еще один 20-летний сын из другого брака с Кэри Ловелл.

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