Трамп приказал открывать огонь на поражение по иранским кораблям, если они будут мешать американским

написал Трамп. «Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, если они создают препятствия на море для американских кораблей», —Трамп.





В середине апреля Пентагон заявил, что около десяти военных катеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершали «провокационные маневры» в непосредственной близости от американских кораблей в Персидском заливе.





Один из иранских катеров находился меньше чем в десяти метрах от американских кораблей, которые проводили учения. Как отметили в Минобороны США, иранцы игнорировали сообщения об опасном сближении, которые посылали американцы.









Власти Ирана 19 апреля подтвердили информацию об инциденте, но заявили, что американцы представили «голливудскую версию событий», поскольку Тегеран всего лишь увеличил патрулирование из-за агрессивных действий американских кораблей в заливе. «Военно-морские силы КСИР расценивают действия иностранных сил в регионе как угрозу национальной безопасности и готовы дать решительный ответ на любой их просчет», — говорилось в официальном сообщении.





С приходом к власти Дональда Трампа отношения Вашингтона и Тегерана переживают серьезный кризис. Американский президент вышел из ядерной сделки и ввел против Исламской Республики новые санкции. Летом 2019 года власти США обвинили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе. Тегеран вину не признал.