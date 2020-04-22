В Кореличском районе состоялись первые вручения юбилейных медалей к 75-летию Победы

Источник материала: Полымя





22 апреля, в среду, в Кореличском районе состоялись первые вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Согласно статусу награды, ею награждены участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и ряд других категорий, имевших непосредственное отношение к войне.

Первой из рук председателя Кореличского райисполкома Геннадия Шатуева награду получила 96-летняя Анастасия Яковлевна Гришина, которая является единственной живущей в Беларуси женщиной — участницей Сталинградской битвы. В мае 1942 года юная Анастасия добровольцем ушла на фронт. Анастасия приняла присягу и приступила к службе в 691-м батальоне полка авиационного базирования. Она была при штабе связной, но заниматься приходилось многим. Девушки оборудовали стоянки для самолетов, готовили еду и выполняли различные хозработы в полку. Они жили в постоянной опасности, встречались со смертью лицом к лицу. На войне Анастасия Яковлевна встретила своего будущего мужа — командира саперного взвода Николая Гришина. Им пришлось пройти долгие версты войны на пути к своему счастью: Россия, Украина, Литва, Польша, Восточная Пруссия, Беларусь. В мирное время в семье Гришиных появилось четверо детей. В 1948 году семья Гришиных переехала в Кореличи. Анастасия Яковлевна долгое время работала бухгалтером в общепите и в 1978 году вышла на заслуженный отдых. Сегодня Анастасия Яковлевна живет в горпоселке, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками.

— От имени районной исполнительной власти желаю Вам, Анастасия Яковлевна, долгих лет жизни в здравии и любви близких, — пожелал ветерану глава района.

К поздравлениям присоединилась и исполняющий обязанности секретаря райкома ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Аксинья Ждан, которая вручила Анастасии Яковлевне цветы и открытку со слоганом республиканской патриотической акции «Победа деда — моя Победа», в основу которой положены детские рисунки.

Рядом с домом ветерана войны Анастасии Гришиной расположен дом 80-летней узницы фашистских концлагерей Марии Сергеевны Судник. Женщина с благодарностью приняла награду и цветы и, волнуясь, рассказала о пережитом в немецком плену.

— Летом 1943 года всю нашу семью: отца, маму, тетю, сестру и меня принудительно вывезли в Германию. Взрослые работали скотниками до темна, а нас, детей, закрывали в клетушке. Помню, что постоянно хотелось есть.

Очень хорошо Мария Сергеевна помнит день освобождения — 16 апреля 1945 года и спасших пленников американских солдат.

— Нас хорошо накормили, потом осмотрели врачи. Оказалось, что в моих легких скопилась жидкость, нужно было срочно что-то делать. Врач, это была русская девушка, тогда мне помогла. Впервые мы тогда попробовали витамин С — желтые драже, которые сначала приняли за конфеты.

Добраться домой семья Марии смогла только в ноябре 45-го. К сожалению, ни дома, ни хозяйства в родных Еремичах не осталось: все было сожжено и разграблено. Много сил пришлось приложить для того, чтобы наладить новую жизнь.

Мария Сергеевна Судник посвятила свою судьбу родной Кореличчине: до самого выхода на пенсию работала инспектором в социальном обеспечении. Сегодня она живет вдвоем с супругом. «Семья сына Сережки рядом, — говорит женщина. — А что еще нужно? Главное, чтобы здоровье не подводило да мир на земле был».

С ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Даниловичем Буем Геннадий Шатуев встретился в здании Мирского сельисполкома. 17-летнм парнишкой Владимир Буй ушел в партизаны, был назначен вторым номером расчета пулемета. За время военных действий ему пришлось сменить трех первых номеров, которые погибли во время боёв. И сам молодой партизан получил тяжелое ранение, которое и сегодня дает о себе знать. Военная биография Владимира Буя включает в себя множество героических страниц: ночное выполнение поставленных задач, участие в группе по подрыву железной дороги, боевые действия в партизанском истребительном батальоне.





— Надеюсь, Владимир Данилович, мы с Вами встретимся 9 мая возле мемориального комплекса «Звезда» в Кореличах? — задал риторический вопрос глава района.

— Обязательно встретимся! — заверил ветеран, который за все 75 мирных лет не пропустил ни одного празднования Дня Победы.

Вручая юбилейную медаль, заместитель председателя райисполкома Евгений Чичкан и начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин искренне поблагодарили узницу фашистских концлагерей Лидию Семеновну Колола из Мира за мирное небо над головой и пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.









Немало испытаний в годы войны пришлось пройти 88-летнему Павлу Иосифовичу Бычко из г.п. Мир, который, несмотря на юный возраст, был связным, разведчиком и партизаном. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.





С нескрываемым волнением держал в руках юбилейную медаль, цветы и открытку со слоганом республиканской патриотической акции «Победа деда — моя Победа» участник Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Харута из агр. Оюцевичи, который за боевые заслуги также награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.





Узница фашистских концлагерей Ольга Ивановна Чичкан из д. Новые Рутковичи радушно пригласила гостей в дом и искренне поблагодарила их за внимание и заботу.





Заместитель председателя райисполкома Евгений Чичкан и начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин также вручили юбилейную медаль узнице фашистских концлагерей Елене Николаевне Гоцко из д. Новые Рутковичи. Елена Николаевна, растроганная вниманием и заботой, искренне пожелала гостям мира, здоровья и благополучия.





Инна ЛЕЙКО, Оксана ЯНУШ

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