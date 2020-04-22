150 лет со дня рождения В.И. Ленина: житель Слуцка собирает коллекцию фигурок вождя

Источник материала: ОНТ

Эта новость совсем недавно звучала бы «из каждого утюга». 150 лет назад родился Владимир Ульянов. Он же - Ленин! Сегодня к революционеру №1 относятся сугубо индивидуально - от любви до ненависти. Точно без него современный мир был бы другим. Белорусам есть за что сказать спасибо юбиляру. Хотя бы за право наций на самоопределение.

Сейчас фраза «Я Ленина видел!» вызывает улыбку. Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

По улице Ленина в Слуцке время вперёд и назад. Вождь пролетариата выбирал часы фирмы Moser (швейцарские). На эти похожие. Сегодня снова стрелки идут под взглядом с хитринкой, знакомым виртуозу - на груди носил: октябрёнком, пионером, комсомольцем.

Сергей Горгун, коллекционер: «Чисто случайно. Как-то один парень предложил мне – если хочешь, я тебе подарю Ленина. Я так подумал - пускай будет, поставлю его в мастерскую, люди смотрят, вспоминают историю. И из России приезжают, интересуются. Двойные появляются, с Володей Бойко (тоже коллекционер у нас есть), меняемся».

Всегда с ним уже более 70 Лениных в фас, Ильичей в профиль. Ему и броневик к лицу. Редкий экземпляр. Кстати, тот самый «Враг капитала» бывал в Слуцке, когда в 1920-м искореняли «врагов революции». Вождь в шапке-ушанке. С кепкой привычнее.

До апреля 2005-го Ленин в Слуцке стоял на площади, а затем «перешёл» именную улицу. Такой же есть в Новосибирске, был в Киеве. До определённых событий. Это бетонная копия с гранитного оригинала скульптора Сергея Меркулова. Создал для советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года.

Большой тиражной «фигуре» этой осенью 70 лет. До войны перед Домом Советов «красовался» эксклюзивный памятник. Мэтр соцреализма Андрей Бембель изваял. В 41-м нацисты свергли с пьедестала вождя первого в мире государства рабочих и крестьян.

Валентина Видлога, краевед: «Наши земляки встречались с Лениным. При разных обстоятельствах. Вот, например, два брата Басалыга. В 1907 году Константин доставил на Лондонский съезд мандат и вручил его Владимиру Ильичу от Усольской организации. Дмитрий Басалыга был в составе группы, которая снимала фильм «Похороны Ильича». Нам известно, что личным водителем Владимира Ильича Ленина был Гиль из деревни Безверх».

Раньше в Слуцке было пять памятников революционеру №1. Ещё сохранился гимназисту Ульянову. Это часть биографии нашей страны. Не стоит спешить говорить: «Гуд бай, Ленин!». Время всё расставит по своим местам. Улыбка глазам под стать.

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