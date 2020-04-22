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Стартует третий тур радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стартует третий тур радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»

Третий (финальный) тур IX Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» состоится 23-24 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили на Первом национальном канале Белорусского радио.

По итогам второго тура в финал вышли 157 конкурсантов — 124 солиста и 33 коллектива. Из них в номинациях «Эстрадный вокал. Соло» — 62, «Эстрадный вокал. Ансамбли» — 14, «Инструментальная музыка. Соло» — 39, «Инструментальная музыка. Ансамбли» — 10, «Наследие. Соло» — 23, «Наследие. Ансамбли» — 9. Всего на конкурс поступило 389 заявок. Во второй тур были допущены 243 конкурсанта.

Все туры конкурса проходят дистанционно — в видеоформате. Новый формат максимально приближен к условиям живых выступлений. Просмотр и прослушивание состоятся в Большой студии Дома радио.

Конкурс этого года проводится под знаком 75-летия Великой Победы. В третьем туре в номинации «Эстрадный вокал» этой теме посвящается одна из двух конкурсных песен. По итогам финала жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным определит лауреатов и обладателей Гран-при.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зинаида Куприянович. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

https://www.belta.by/

 
 
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Третий (финальный) тур IX Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» состоится 23-24 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили на Первом...
 
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