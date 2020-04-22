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Марафон «Во славу общей Победы»: землю с памятных мест доставили в Брестскую крепость
Источник материала: ОНТ
Брест присоединился к марафону «Во славу общей Победы». Землю с памятных мест доставили в Брестскую крепость, где сегодня прошел митинг-реквием.
Пограничный город первым принял удар врага в июне 41-го, и последний, который был освобожден спустя четыре года кровопролитной войны. Великая Отечественная оставила на брестской земле незаживающие раны. Подвиг защитников легендарной цитадели, история «Ревира» – самого массового лагеря для советских военнопленных, трагедия Брестского гетто, унесшего жизни 20 тысяч мирных жителей. Всего 26 захоронений. Столько же мешочков с землей помещены в символическую капсулу. Накануне воины-десантники доставили капсулы в Гарнизонный храм Брестской крепости. Отсюда их передадут для закладки Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.
Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню и почтили память всех защитников минутой молчания. Без внимания в праздничные дни не останутся и ветераны.
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Брест присоединился к марафону «Во славу общей Победы». Землю с памятных мест доставили в Брестскую крепость, где сегодня прошел митинг-реквием. Пограничный...
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