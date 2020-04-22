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Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современные технологии в помощь. Ежедневные отчеты по дезинфекции подъездов в столице теперь будут доступны в режиме онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такие чаты в мессенджере Viber созданы в каждом ЖКХ района. В них мастера участков сбрасывают фотоотчеты о проделанной дезинфекции. Сформированы бригады, проводящие обработку, составлены поадресные графики. Каждый дом закреплен за конкретной бригадой.
Доработаны и графики уборки подъездов. Туда включили графу, в которой работник ставит подпись после каждой проведенной дезинфекции. В нем также указан телефон мастера участка или заместителя директора ЖЭУ по благоустройству, отвечающего за уборку. Жильцы могут звонить по этим номерам, если дезинфекцию не выполнили либо по ее проведению есть вопросы. Кроме того, в этом случае можно обращаться в службу «115».
Александр Резвиков, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖЭУ-3 Ленинского района:
Кроме того, влажная уборка подъездов на всех этажах с использованием дезинфицирующих средств стала выполнятся еженедельно. Напомним, до недавнего времени в подъездах мыли один раз в месяц.
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Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер
Новости Беларуси. Современные технологии в помощь. Ежедневные отчеты по дезинфекции подъездов в столице теперь будут доступны в режиме онлайн, сообщили в...
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