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Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер

22.04.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современные технологии в помощь. Ежедневные отчеты по дезинфекции подъездов в столице теперь будут доступны в режиме онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие чаты в мессенджере Viber созданы в каждом ЖКХ района. В них мастера участков сбрасывают фотоотчеты о проделанной дезинфекции. Сформированы бригады, проводящие обработку, составлены поадресные графики. Каждый дом закреплен за конкретной бригадой.

Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер

Доработаны и графики уборки подъездов. Туда включили графу, в которой работник ставит подпись после каждой проведенной дезинфекции. В нем также указан телефон мастера участка или заместителя директора ЖЭУ по благоустройству, отвечающего за уборку. Жильцы могут звонить по этим номерам, если дезинфекцию не выполнили либо по ее проведению есть вопросы. Кроме того, в этом случае можно обращаться в службу «115».

Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер

Александр Резвиков, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖЭУ-3 Ленинского района:
Население как-то неохотно верило, что все-таки мы действительно проводим эти работы. Было много нареканий со стороны людей, что это делается формально, только для галочки. Было принято решение выложить весь фотоматериал.

Кроме того, влажная уборка подъездов на всех этажах с использованием дезинфицирующих средств стала выполнятся еженедельно. Напомним, до недавнего времени в подъездах мыли один раз в месяц.

Жильцы теперь смогут следить за качеством уборки в подъездах онлайн. Поможет в этом популярный мессенджер

Люди в материале: Александр Резвиков

 
 
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Новости Беларуси. Современные технологии в помощь. Ежедневные отчеты по дезинфекции подъездов в столице теперь будут доступны в режиме онлайн, сообщили в...
 
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