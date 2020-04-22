Беларусь откажется от поставок гречки из России и обеспечит внутренний рынок отечественной крупой

Источник материала: ОНТ

Беларусь в 2020 году откажется от поставок гречки из России и по поручению Главы государства полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает БЕЛТА.

В Беларусь из России импортируют гречку со времен Совесткого Союза, пояснил Алексей Богданов. По причине того, что в России лучшие почевенно-климатические условия, контракты были подпи саны на долгие годы.

Президент поручил разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки. 20 марта были введены ограничения, а 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России по этому вопросу. Также в течение месяца этим вопросом занимались эксперты на разных уровнях.

Минсельхозпрод дает статистику, что объемы поставок грчеки в марте этого года упали на 70% по сравнению с мартом 2019-го. Всего за первый квартал 2020 года из России на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы.





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