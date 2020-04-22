ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь откажется от поставок гречки из России и обеспечит внутренний рынок отечественной крупой

22.04.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь откажется от поставок гречки из России и обеспечит внутренний рынок отечественной крупой

Беларусь в 2020 году откажется от поставок гречки из России и по поручению Главы государства полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает БЕЛТА.

В Беларусь из России импортируют гречку со времен Совесткого Союза, пояснил Алексей Богданов. По причине того, что в России лучшие почевенно-климатические условия, контракты были подпи саны на долгие годы.

Президент поручил разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки. 20 марта были введены ограничения, а 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России по этому вопросу. Также в течение месяца этим вопросом занимались эксперты на разных уровнях.

Минсельхозпрод дает статистику, что объемы поставок грчеки в марте этого года упали на 70% по сравнению с мартом 2019-го. Всего за первый квартал 2020 года из России на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2020 году откажется от поставок гречки из России и по поручению Главы государства полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика