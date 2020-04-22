Минсельхозпрод: отказ России от поставок гречки - полная неожиданность, рынок обеспечим сами

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению Президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.





Как пояснил Алексей Богданов, Беларусь завозит гречневую крупу из России еще с советских времен. Дело в том, что по почвенно-климатическим условиям в соседней стране проще производить разные виды круп, в том числе гречневую. Поэтому были организованы постоянные поставки и заключены долгосрочные контракты.

"Беларусь является хорошим торгово-экономическим партнером, и РФ выгодно поставлять нам гречку, которую мы немного недопроизводим в нашей республике. И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитоснитарные сертификаты", - отметил он.

Такой вопрос не мог остаться без внимания главы государства, и он поручил разобраться с ним в кратчайшие сроки. Ограничения были введены 20 марта, и уже 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России, они обсудили эту проблему. Затем практически в течение месяца - до 15 апреля, когда были сняты ограничения, - с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях.

По данным Минсельхозпрода, объемы поставок гречки из Российской Федерации в марте текущего года упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом за первый квартал текущего года из РФ на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы.

"Конечно, эта проблема стояла остро. В данной ситуации главой государства было принято решение, и оно абсолютно верное, - увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тыс. т гречневой крупы. Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств", - сказал Алексей Богданов.